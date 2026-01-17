Doi bărbaţi răniţi în urma unei explozii într-o gospodărie din Vâlcea

Potrivit unei informări a Ministerului Sănătăţii, în urma incidentului, din primele informaţii, doi bărbaţi au suferit arsuri, ambii fiind conştienţi la sosirea echipajelor de intervenţie.

Unul dintre bărbaţi, de aproximativ 30 de ani, prezintă arsuri de gradul I şi II pe aproximativ 30% din suprafaţa corporală. Pacientul a fost preluat şi transportat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova pentru îngrijiri de specialitate.

Celălalt bărbat, de 56 de ani, are arsuri de gradul I şi II pe aproximativ 10-15% din suprafaţa corporală. Pacientul a fost transportat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Slatina.