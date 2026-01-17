Explozie într-un bloc din Alba Iulia, doi răniți

Douăzeci de persoane au fost evacuate din întregul imobil, iar mai multe apartamente au fost deteriorate de suflul exploziei.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Alba, Detaşamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit pentru asigurarea măsurilor specifice şi prim ajutor medical în municipiul Alba Iulia, unde s-a produs o explozie într-un apartament situat la etajul 3 al unui bloc de pe strada Arnsberg.

S-a acţionat pentru ventilarea spaţiilor şi evacuarea persoanelor din întregul bloc, fiind mai multe apartamente afectate.

Un bărbat, rănit prin arsuri

"Ca urmare a exploziei, o persoană de sex masculin, aproximativ 37 de ani, aflată la etajul 3 al blocului, a suferit arsuri la nivelul corpului. Cea de-a doua persoană, sex feminin, aproximativ 24 de ani, a suferit o plagă la nivelul membrului inferior drept în timp ce se autoevacua de la etajul 4 al blocului, nefiind afectată de suflul exploziei", a transmis ISU Alba.