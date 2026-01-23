O femeie din Arad, reținută după ce și-a bătut soțul cu sucitoarea

Femeia, în vârstă de 40 de ani, îl suspecta pe soț de infidelitate și, în urma altercației provocate de gelozie, bărbatul a sunat la 112 pentru a cere ajutor. Autoritățile au emis un ordin de protecție.

"Poliţiştii Secţiei 7 Rurale Lipova au fost sesizaţi despre un scandal în familie, în Lipova. Din cercetări, a reieşit că o femeie de 40 de ani, într-o criză de gelozie, şi-ar fi agresat, lovit şi zgâriat soţul. Pe numele femeii a fost emis un ordin de protecţie provizoriu, iar în baza probatoriului administrat, aceasta a fost reţinută pentru 24 de ore", a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad.

Chiar dacă a fost lovit cu o sucitoare, bărbatul nu a avut nevoie de internare în spital.

Cazurile în care femeile agresează fizic bărbaţi sunt rare în judeţul Arad, iar în anul 2025 au fost înregistrate doar cinci cazuri.

