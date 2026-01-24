€ 5.0943
Stiri

Polonia va semna un contract pentru „cel mai mare sistem antidrone din Europa"
Data publicării: 13:16 24 Ian 2026

Polonia va semna un contract pentru „cel mai mare sistem antidrone din Europa”
Autor: Elena Aurel

army-recruit-examines-satellite_99658300 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @DC Studio

Ministrul polonez al Apărării a anunțat semnarea unui contract pentru înființarea celui mai mare sistem antidrone din Europa.

Ministrul apărării polonez, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a anunţat semnarea iminentă a unui contract pentru înfiinţarea "celui mai mare sistem antidrone din Europa" în această ţară membră NATO, informează sâmbătă AFP şi Agerpres. 

Polonia, care este şi membră a Uniunii Europene, se învecinează cu Ucraina, Rusia şi Belarus şi se numără printre cei mai înfocaţi susţinători ai Kievului în faţa invaziei ruseşti.

Varşovia, care cheltuieşte deja aproape 5% din PIB pentru consolidarea sistemelor sale de apărare, a estimat recent că un "scut" antidrone la graniţa sa de est ar putea costa în jur de două miliarde de euro.

Potrivit ministrului apărării polonez, contractul dintre Varşovia şi un consorţiu internaţional creat pentru a satisface "o nevoie operaţională urgentă" ar trebui semnat până la sfârşitul lunii ianuarie.

"Negocierile dintre Agenţia Poloneză pentru Armament şi consorţiul format pentru acest proiect (...) sunt deja încheiate", a declarat ministrul pentru cotidianul Gazeta Wyborcza, fără a menţiona valoarea investiţiei.

VEZI ȘI: Noua strategie de apărare a SUA: Europa nu mai e o prioritate pentru Trump

Polonia dezvoltă un sistem în cooperare cu furnizori străini

Noul sistem se va baza pe "diverse tipuri de armament" livrate în principal de furnizori locali, dar în cooperare cu grupuri străine, a adăugat ministrul.

"Anul trecut am semnat deja un contract cu grupul turc Anduril pentru ceea ce se numeşte 'protecţie electronică'", iar compania norvegiană Konsberg "se numără printre grupurile cu care suntem în discuţii", a spus el.

Polonia monitorizează îndeaproape atacurile masive ale dronelor ruseşti din Ucraina şi a experimentat, de asemenea, incursiuni ale aeronavelor ruseşti pe teritoriul său.

După ce s-a oferit recent să livreze Kievului cele mai recente avioane de vânătoare MiG-29 de concepţie sovietică, Varşovia şi-a menţionat, de asemenea, interesul pentru tehnologiile ucrainene în domeniul dronelor, care au fost extrem de dezvoltate de la începutul invaziei ruseşti de acum aproape patru ani. 

polonia
aparare
drone militare
ucraina
