Polonia pierde la CJUE: Penalitățile pentru refuzul de a închide o mină de cărbune rămân în vigoare

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a respins joi recursul Poloniei împotriva penalităţilor de 68,5 milioane de euro aplicate deoarece Varşovia a refuzat să oprească exploatarea lignitului la o mare mină din apropierea graniţelor cu Republica Cehă şi Germania, informează AFP şi Agerpres.

"Curtea de Justiţie respinge recursul Poloniei împotriva deciziei Tribunalului privind anularea penalităţilor zilnice aplicate în cazul minei Turow", conform unui comunicat de presă oficial în care CJUE a subliniat dorinţa sa de a "asigura aplicarea efectivă a dreptului UE în interesul general".

Această mină din Polonia, care se întinde pe mai mult de 10 kilometri de-a lungul celor două zone de frontieră, provoacă tensiuni cu vecinii Varşoviei, care o acuză de scăderea nivelului apelor subterane şi de poluarea mediului.

În 2021, Republica Cehă a adus cazul în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE).

Mina Turow a fost somată să-şi înceteze operaţiunile, dar fostul guvern naţionalist polonez nu s-a conformat şi, ca urmare, Varşovia a fost amendată cu 500.000 de euro pe zi de către Bruxelles.

Conform guvernului, închiderea minei ar pune în pericol securitatea energetică a ţării.

Polonia, obligată să plătească aproximativ 68,5 milioane de euro

În 2022, în schimbul unui angajament de a realiza investiţii semnificative în protecţia mediului, Polonia a ajuns în sfârşit la un acord amiabil cu Republica Cehă.

Cu toate acestea, Comisia Europeană a obligat Varşovia să plătească aproximativ 68,5 milioane de euro, echivalentul penalităţilor zilnice acumulate înainte de încheierea acordului cu Praga.

Confruntat cu refuzul continuu al Poloniei, Bruxellesul a dedus sumele datorate din fondurile UE alocate Varşoviei, o mişcare fără precedent la acea vreme.

"Acordul amiabil încheiat între Republica Cehă şi Polonia nu a eliminat retroactiv penalităţile dispuse", a explicat CJUE joi.

Conform Curţii Europene, penalităţile păstrează "un caracter preventiv, şi nu punitiv, contrar a ceea ce susţine Polonia".

"Obligaţia de a plăti penalizarea zilnică, virată în bugetul Uniunii, are ca scop asigurarea respectării măsurilor provizorii deja dispuse", a insistat CJUE.

