Karol Nawrocki, discurs electrizant la Davos: SUA rămân cel mai important aliat al Poloniei / Precizări despre viitorul NATO, Groenlanda și războiul din Ucraina

Președintele polonez Karol Nawrocki participă la Forumul Economic Mondial de la Davos.
Președintele SUA, Donald Trump, urmează să susțină un discurs la Forumul Economic Mondial, în contextul în care tensiunile geopolitice și de securitate europeană domină agenda. Într-o discuție matinală intitulată „Poate Europa să se apere?”, Karol Nawrocki, președintele Poloniei, a declarat că Statele Unite rămân cel mai important aliat al țării sale și a descris NATO ca fiind „stabilă”, în ciuda tensiunilor crescânde legate de Groenlanda, potrivit Polskie Radio.
„Tensiunile din jurul Groenlandei nu înseamnă că am uitat de războiul Rusiei împotriva Ucrainei”, a spus Nawrocki.
CITEȘTE ȘI - Povestea din spatele ochelarilor de soare purtați de Emmanuel Macron la Davos
„Încă ne simțim amenințați de Rusia. Ne aflăm în mijlocul unui război hibrid”, a zis președintele polonez.
Nawrocki și-a exprimat speranța că disputa din Groenlanda va fi rezolvată pe cale diplomatică și a adăugat că războiul din Ucraina rămâne cea mai importantă problemă pentru Polonia, flancul estic al NATO și „întreaga lume liberă”. În cadrul discuției pe tema apărării, i s-au alăturat secretarul general al NATO, Mark Rutte, și președintele finlandez Alexander Stubb.
CITEȘTE ȘI - Alex Soros prezintă adevărata vedetă a Forumului Economic de la Davos: Mă bucur că îi critică pe liderii mondiali / foto în articol
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Val Vâlcu
de Anca Murgoci