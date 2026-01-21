€ 5.0961
Data publicării: 13:54 21 Ian 2026

Karol Nawrocki, discurs electrizant la Davos: SUA rămân cel mai important aliat al Poloniei / Precizări despre viitorul NATO, Groenlanda și războiul din Ucraina
Autor: Ioan-Radu Gava

karol nawrocki mark rutte si alexander stubb Foto: Agerpres

Președintele polonez Karol Nawrocki participă la Forumul Economic Mondial de la Davos.

Președintele SUA, Donald Trump, urmează să susțină un discurs la Forumul Economic Mondial, în contextul în care tensiunile geopolitice și de securitate europeană domină agenda. Într-o discuție matinală intitulată „Poate Europa să se apere?”, Karol Nawrocki, președintele Poloniei, a declarat că Statele Unite rămân cel mai important aliat al țării sale și a descris NATO ca fiind „stabilă”, în ciuda tensiunilor crescânde legate de Groenlanda, potrivit Polskie Radio.

„Tensiunile din jurul Groenlandei nu înseamnă că am uitat de războiul Rusiei împotriva Ucrainei”, a spus Nawrocki.

„Încă ne simțim amenințați de Rusia. Ne aflăm în mijlocul unui război hibrid”, a zis președintele polonez.

Nawrocki și-a exprimat speranța că disputa din Groenlanda va fi rezolvată pe cale diplomatică și a adăugat că războiul din Ucraina rămâne cea mai importantă problemă pentru Polonia, flancul estic al NATO și „întreaga lume liberă”. În cadrul discuției pe tema apărării, i s-au alăturat secretarul general al NATO, Mark Rutte, și președintele finlandez Alexander Stubb.

karol nawrocki
davos
polonia
sua
nato
groenlanda
ucraina
