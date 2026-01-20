€ 5.0929
Povestea din spatele ochelarilor de soare purtați de Emmanuel Macron la Davos
Data actualizării: 22:55 20 Ian 2026 | Data publicării: 22:52 20 Ian 2026

Povestea din spatele ochelarilor de soare purtați de Emmanuel Macron la Davos
Autor: Doinița Manic

Emmanuel Macron purtand ochelari la Forumul Economic Mondial de la Davos Imagine cu Emmanuel Macron purtand ochelari pe scena Forumului Economic Mondial de la Davos. Foto: captură video The Independent

Află în articol povestea din spatele ochelarilor de soare purtați de Emmanuel Macron la Davos.

Emmanuel Macron a urcat pe scena Forumului Economic Mondial de la Davos, Elveția, purtând o pereche de ochelari de soare tip aviator impresionanți.

Se pare că președintele francez a decis să poarte ocheleri pentru că se luptă cu o afecțiune oculară despre care a spus că este „complet inofensivă”, dar care a făcut ca ochiul său drept să devină roșu și umflat, scrie The Independent.

El a vorbit despre afecțiunea de care suferă cu câteva zile în urmă, după ce a apărut la baza militară din Istres, sudul Franței.

"Ochiul Tigrului"

Domnul Macron, care fusese văzut purtând ochelari de soare în timpul unei inspecții a trupelor în aer liber, și-a început discursul de Anul Nou adresat forțelor armate franceze prin a-și menționa apariția.

„Vă rog să-mi iertați aspectul inestetic al ochiului meu. Este, desigur, ceva complet inofensiv”, a spus el.

„Pur și simplu vezi o referință neintenționată la "Ochiul Tigrului"... Pentru cei care sesizează referința, este un semn de determinare”, a glumit el. 

Aceasta a fost o aluzie evidentă la melodia tematică de succes a trupei rock americane Survivor din filmul din 1982 Rocky III, cu Sylvester Stallone în rol principal.

În ciuda glumelor pe care le-a făcut, discursul lui Macron s-a concentrat pe provocările critice cu care se vor confrunta armatele în 2026. Acestea au inclus reînarmarea accelerată a Franței, sprijinul continuu pentru Ucraina și decizia de a trimite trupe în Groenlanda ca semn de sprijin pentru Danemarca.

Mesajul pe care Trump l-ar fi primit de la Macron

Marți, Donald Trump a distribuit un mesaj de la Macron, în care liderul francez și-a exprimat îngrijorarea cu privire la amenințările continue ale președintelui american de a prelua Groenlanda.

Mesajul suna astfel: „Prietene, suntem întru totul de acord în privința Siriei. Putem face lucruri mărețe în privința Iranului. Nu înțeleg ce faci tu în privința Groenlandei. Hai să încercăm să construim lucruri mărețe:

1) pot aranja o întâlnire G7 după Davos, la Paris, joi după-amiază. Pot să-i invit pe ucraineni, danezi, sirieni și ruși în margini.

2) hai să luăm o cină împreună la Paris joi, înainte să te întorci în SUA. Emmanuel”.

Totuși, deși Trump a distribuit acest mesaj, Macron le-a spus reporterilor că nu intenționează să vorbească cu omologul său american la Davos.

Macron, critici dure la adresa lui Trump, la Davos

În declarațiile sale de la Davos, Macron a spus că Uniunea Europeană nu ar trebui să se supună „legii celui mai puternic” și că este uimitor că blocul trebuie să ia în considerare utilizarea „instrumentului său anticoercitiv” împotriva Statelor Unite.

VEZI ȘI: Războiul declarațiilor dintre Trump și Macron continuă: După amenințări cu taxe vamale impuse Franței, Macron îi răspunde lui Trump

„Credem că avem nevoie de mai multă creștere, avem nevoie de mai multă stabilitate în această lume, dar preferăm respectul față de agresori. Preferăm știința (conspirațiilor) și preferăm statul de drept brutalității”, a declarat el la Forumul Economic Mondial.

emmanuel macron
ochelari
davos
forumul economic mondial
donald trump
Comentarii

