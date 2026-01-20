Rusia se laudă că e înțeleasă la Davos: "Întâlnirea decurge constructiv"

În aceste zile, la Davos, are loc Forumul Economic Mondial (World Economic Forum/WEF), aflat la cea de-a 56-a reuniune anuală.

Kirill Dmitriev, reprezentantul special al președintelui rus Vladimir Putin și șef al Fondului Rus de Investiții Directe (RDIF), a declarat că negocierile cu partea americană decurg constructiv în localitatea Davos-Klosters din Elveţia.

„Întâlnirea decurge constructiv, iar tot mai mulți oameni recunosc corectitudinea poziției Rusiei”, a declarat el pentru Izvestia, scrie Interfax.

Reprezentantul lui Putin, întâlnire cu cu trimisul special al președintelui american Steve Witkoff și cu ginerele lui Donald Trump

Dmitriev urma să se întâlnească „cu câțiva reprezentanți ai delegației americane” la Davos, a declarat anterior secretarul de presă al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov.

„Știți că există un profil central - probleme legate de comerț, cooperare economică și investițională. Știți că suntem în favoarea reluării relațiilor, dar, în același timp, Kirill Dmitriev transmite informații către și de la acea parte care privesc procesul de pace din Ucraina”, a declarat Peskov.

Cu o zi mai devreme, Axios, citând o sursă, a relatat că Dmitriev urma să poarte discuții la Davos cu trimisul special al președintelui american Steve Witkoff și cu ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, pe tema Ucrainei. Un corespondent Izvestia a confirmat de la fața locului că întâlnirea a avut loc și că a durat peste două ore.