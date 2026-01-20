€ 5.0929
|
$ 4.3442
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0929
|
$ 4.3442
 
DCNews Stiri Premierul Canadei a sugerat, la Davos, formarea unei ”coaliții anti-Trump” din care să facă parte anumite țări
Data actualizării: 21:46 20 Ian 2026 | Data publicării: 21:43 20 Ian 2026

Premierul Canadei a sugerat, la Davos, formarea unei ”coaliții anti-Trump” din care să facă parte anumite țări
Autor: Andrei Itu

canada-steag_04718900 Sursă foto: Freepik - https://www.freepik.com/ Canada

Premierul Canadei, Mark Carney, a criticat dur, la Forumul Economic Mondial de la Davos, atitudinea Statelor Unite ale Americii conduse de președintele Donald Trump.

Premierul Canadei, Mark Carney, a criticat dur, la Davos, atitudinea Statelor Unite ale Americii conduse de președintele Donald Trump. Mark Carney a spus că ordinea mondială de după Al Doilea Război Mondial ”este pe cale de dispariție”, notează CNN.

”Țările de dimensiuni medii trebuie să lucreze împreună” ca să se poată apăra de...

Premierul canadian a afirmat că ”țările de dimensiuni medii trebuie să lucreze împreună”, astfel încât să se poată apăra de marile puteri agresive. El a sugerat astfel că este nevoie de o ”coaliție anti-Trump”.

”Pare că fiecare zi ne aduce aminte că trăim într-o epocă a rivalității între marile puteri, că ordinea mondială bazată pe reguli este pe cale de dispariție, că cei mai puternici pot să facă tot ce pot, în timp ce cei slabi trebuie să sufere ce trebuie. În fața unei astfel de logici, există o tendință puternică a țărilor să meargă înainte așa, să se conformeze, să evite problemele și să spere că dacă se conformează vor avea parte de siguranță. Nu așa funcționează”, a declarat Mark Carney într-un discurs la Davos, marți seară.

Vezi și - Trump anulează semnarea pactului de 800 miliarde de dolari de la Davos pentru reconstrucția Ucrainei

Nu l-a menționat direct pe Trump, dar a făcut referire la anumite politici ale președintelui american

Fără să îl menționeze direct pe Donald Trump, Carney a evidențiat că marile puteri au început să ”folosească integrare economică pe post de armă”, ”tarifele care formă de influență” și ”lanțurile de aprovizionare ca vulnerabilități ce pot fi exploatate”.

”Canada se opune ferm folosirii tarifelor pe subiectul Groenlandei și cere discuții concentrate pe subiect, pentru a ne atinge obiectivele comune de securitate și prosperitate în Arctica”, a zis Carney.

Altă aluzie la adresa lui Trump

Prim-ministrul canadian a tras un semnal de alarmă cu privire la faptul că marile puteri nu trebuie să-și hărțuiască aliații și să nu forțeze sistemul internațional prea mult, fiind o aluzie la amenințările lui Donald Trump.

”Hegemonii nu pot să continue să-și monetizeze constant relațiile. Puterile mijlocii trebuie să acționeze împreună, pentru că dacă nu vom fi la masă, vom fi în meniu”, a mai spus premierul canadian Mark Carney.

Vezi și - Donald Trump publică harta care enervează pe toată lumea / foto în articol

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

mark carney
canada
donald trump
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Ordinea mondială în era Trump. Emil Hurezeanu: Să admitem că lumea s-a schimbat, să nu ne plângem de milă!
Publicat acum 13 minute
Starea lui Daniel Băluță s-a agravat, după intoxicația cu mercur și arsenic: Din păcate, este adevărat
Publicat acum 21 minute
Accident feroviar grav în Chiajna: Un bărbat de 30 de ani, extras inconștient din mașină și transportat la spital
Publicat acum 30 minute
Povestea din spatele ochelarilor de soare purtați de Emmanuel Macron la Davos
Publicat acum 39 minute
Investiții în acvacultură și procesarea produselor din pește de peste 29 de milioane de euro, anunță Ministerul Agriculturii. Data limită de depunere a proiectelor
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 19 Ian 2026
Ședință PNL la Vila Lac: Cine l-a făcut pe Rareș Bogdan să iasă din umbră. ”M-au expus și m-au lăsat de izbeliște. Nu mai e cazul să tac”
Publicat acum 14 ore si 31 minute
Dacă deții o carte de identitate nouă, „un buletin cu CIP”, pregătește-te! Iată de ce surpriză ai parte!
Publicat pe 19 Ian 2026
Cătălin Măruță și-a găsit loc de muncă. Mihai Morar l-a dat de gol
Publicat pe 18 Ian 2026
România, aproape de o criză fără precedent. Biriş: Anul din care pensiile riscă să nu mai poată fi plătite
Publicat pe 19 Ian 2026
Nutriționistul Mihaela Bilic a suferit o intervenție chirurgicală
 
chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close