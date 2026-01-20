Premierul Canadei a sugerat, la Davos, formarea unei ”coaliții anti-Trump” din care să facă parte anumite țări

Premierul Canadei, Mark Carney, a criticat dur, la Davos, atitudinea Statelor Unite ale Americii conduse de președintele Donald Trump. Mark Carney a spus că ordinea mondială de după Al Doilea Război Mondial ”este pe cale de dispariție”, notează CNN.

Premierul canadian a afirmat că ”țările de dimensiuni medii trebuie să lucreze împreună”, astfel încât să se poată apăra de marile puteri agresive. El a sugerat astfel că este nevoie de o ”coaliție anti-Trump”.

”Pare că fiecare zi ne aduce aminte că trăim într-o epocă a rivalității între marile puteri, că ordinea mondială bazată pe reguli este pe cale de dispariție, că cei mai puternici pot să facă tot ce pot, în timp ce cei slabi trebuie să sufere ce trebuie. În fața unei astfel de logici, există o tendință puternică a țărilor să meargă înainte așa, să se conformeze, să evite problemele și să spere că dacă se conformează vor avea parte de siguranță. Nu așa funcționează”, a declarat Mark Carney într-un discurs la Davos, marți seară.

Nu l-a menționat direct pe Trump, dar a făcut referire la anumite politici ale președintelui american

Fără să îl menționeze direct pe Donald Trump, Carney a evidențiat că marile puteri au început să ”folosească integrare economică pe post de armă”, ”tarifele care formă de influență” și ”lanțurile de aprovizionare ca vulnerabilități ce pot fi exploatate”.

”Canada se opune ferm folosirii tarifelor pe subiectul Groenlandei și cere discuții concentrate pe subiect, pentru a ne atinge obiectivele comune de securitate și prosperitate în Arctica”, a zis Carney.

Altă aluzie la adresa lui Trump

Prim-ministrul canadian a tras un semnal de alarmă cu privire la faptul că marile puteri nu trebuie să-și hărțuiască aliații și să nu forțeze sistemul internațional prea mult, fiind o aluzie la amenințările lui Donald Trump.

”Hegemonii nu pot să continue să-și monetizeze constant relațiile. Puterile mijlocii trebuie să acționeze împreună, pentru că dacă nu vom fi la masă, vom fi în meniu”, a mai spus premierul canadian Mark Carney.

