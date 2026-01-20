€ 5.0929
|
$ 4.3442
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0929
|
$ 4.3442
 
DCNews Stiri Trump anulează semnarea pactului de 800 miliarde de dolari de la Davos pentru reconstrucția Ucrainei
Data actualizării: 19:41 20 Ian 2026 | Data publicării: 19:38 20 Ian 2026

Trump anulează semnarea pactului de 800 miliarde de dolari de la Davos pentru reconstrucția Ucrainei
Autor: Tiberiu Vasile

Trump anulează semnarea pactului de 800 miliarde de dolari de la Davos pentru reconstrucția Ucrainei Rol ilustrativ. Donald Trump (președintele SUA) și Volodimir Zelenski (președintele Ucrainei). Foto: Agerpres

Donald Trump a anulat semnarea la Davos a pactului de 800 de miliarde de dolari destinat reconstrucției Ucrainei.

Donald Trump a decis să nu semneze la Forumul Economic Mondial de la Davos acordul de 800 miliarde de dolari pentru reconstrucția Ucrainei, a confirmat o sursă ucraineană pentru Axios. Inițial, planul prevedea o întâlnire directă între Trump și Volodimir Zelenski, unde documentul urma să fie parafat, însă întrevederea a fost anulată.

O sursă americană a adăugat că datele pentru semnare nu au fost niciodată stabilite și că acordul mai are nevoie de ajustări. În ciuda acestui lucru, Trump ar putea discuta la Davos cu Zelenski și cu alți lideri europeni, dar fără perspective concrete de progres, potrivit sursei.

Între timp, Zelenski rămâne la Kiev, concentrat pe restabilirea energiei electrice și termice în regiunile afectate de recentele atacuri rusești. Președintele a subliniat că „planul de prosperitate economică” și garanțiile de securitate sunt esențiale și că va participa la Davos doar dacă toate documentele sunt gata. „O posibilă întâlnire cu Trump trebuie să ducă la un rezultat concret care să consolideze Ucraina și să ducă la sfârșitul războiului”, a declarat el.

Criza legată de Groenlanda a mutat atenția de pe Ucraina

La sfârșitul anului trecut, Kievul a prezentat un plan de prosperitate economică, menit să sprijine „restaurarea și readucerea vieții în Ucraina”. Proiectul prevede investiții de 800 miliarde de dolari pe o perioadă de 10 ani după încheierea conflictului, de aproximativ patru ori mai mare decât PIB-ul Ucrainei înainte de război. Kievul speră ca pactul să atragă și investiții private.

Zelenski intenționa inițial să semneze documentul la Washington, pe 21 decembrie, dar consilierii europeni au considerat că Davos este locul mai potrivit, conform surselor citate de The Telegraph. Totodată, Trump urma să se întâlnească cu liderii europeni pentru a discuta garanțiile de securitate ale Ucrainei. Însă, pe fondul tensiunilor legate de Groenlanda și al declarațiilor privind acțiuni împotriva țărilor care au trimis trupe pe insulă, atenția s-a mutat asupra acestei crize, notează Financial Times.

Președintele finlandez Alexander Stubb a avertizat că disputa privind Groenlanda ar putea „absorbi tot oxigenul” la Davos și să pună pe plan secundar războiul din Ucraina. El a subliniat că un acord de reconstrucție economică rămâne cel mai important obiectiv care poate fi obținut la forum pentru Ucraina.

CITEȘTE ȘI: Bogdan Chirieac, după ce Ucraina nu a inclus România pe lista dublei cetățenii: ”Un act profund de inamiciție”. Semnal către Nicușor Dan

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ucraina
sua
america
donald trump
volodimir zelenski
razboi ucraina
groenlanda
europa
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
MAE, atenționare de călătorie pentru românii care merg în Italia
Publicat acum 29 minute
DIICOT Giurgiu l-a reținut pe primarul din Izvoarele. Acuzațiile procurorilor, după gestul făcut față de minora de 13 ani
Publicat acum 31 minute
Mercur în Vărsător, până pe 7 februarie 2026. Previziuni pentru toate zodiile
Publicat acum 33 minute
UE pregătește noi sancțiuni împotriva Iranului: Măsuri cu posibil impact până la Moscova
Publicat acum 36 minute
VIDEO Descoperire surprinzătoare: O vacă din Austria uimește cu abilități neașteptate de folosire a uneltelor
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 19 Ian 2026
Ședință PNL la Vila Lac: Cine l-a făcut pe Rareș Bogdan să iasă din umbră. ”M-au expus și m-au lăsat de izbeliște. Nu mai e cazul să tac”
Publicat pe 19 Ian 2026
Cătălin Măruță și-a găsit loc de muncă. Mihai Morar l-a dat de gol
Publicat pe 18 Ian 2026
România, aproape de o criză fără precedent. Biriş: Anul din care pensiile riscă să nu mai poată fi plătite
Publicat acum 12 ore si 10 minute
Dacă deții o carte de identitate nouă, „un buletin cu CIP”, pregătește-te! Iată de ce surpriză ai parte!
Publicat pe 19 Ian 2026
Nutriționistul Mihaela Bilic a suferit o intervenție chirurgicală
 
chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close