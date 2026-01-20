Trump anulează semnarea pactului de 800 miliarde de dolari de la Davos pentru reconstrucția Ucrainei

Donald Trump a decis să nu semneze la Forumul Economic Mondial de la Davos acordul de 800 miliarde de dolari pentru reconstrucția Ucrainei, a confirmat o sursă ucraineană pentru Axios. Inițial, planul prevedea o întâlnire directă între Trump și Volodimir Zelenski, unde documentul urma să fie parafat, însă întrevederea a fost anulată.

O sursă americană a adăugat că datele pentru semnare nu au fost niciodată stabilite și că acordul mai are nevoie de ajustări. În ciuda acestui lucru, Trump ar putea discuta la Davos cu Zelenski și cu alți lideri europeni, dar fără perspective concrete de progres, potrivit sursei.

Între timp, Zelenski rămâne la Kiev, concentrat pe restabilirea energiei electrice și termice în regiunile afectate de recentele atacuri rusești. Președintele a subliniat că „planul de prosperitate economică” și garanțiile de securitate sunt esențiale și că va participa la Davos doar dacă toate documentele sunt gata. „O posibilă întâlnire cu Trump trebuie să ducă la un rezultat concret care să consolideze Ucraina și să ducă la sfârșitul războiului”, a declarat el.

Criza legată de Groenlanda a mutat atenția de pe Ucraina

La sfârșitul anului trecut, Kievul a prezentat un plan de prosperitate economică, menit să sprijine „restaurarea și readucerea vieții în Ucraina”. Proiectul prevede investiții de 800 miliarde de dolari pe o perioadă de 10 ani după încheierea conflictului, de aproximativ patru ori mai mare decât PIB-ul Ucrainei înainte de război. Kievul speră ca pactul să atragă și investiții private.

Zelenski intenționa inițial să semneze documentul la Washington, pe 21 decembrie, dar consilierii europeni au considerat că Davos este locul mai potrivit, conform surselor citate de The Telegraph. Totodată, Trump urma să se întâlnească cu liderii europeni pentru a discuta garanțiile de securitate ale Ucrainei. Însă, pe fondul tensiunilor legate de Groenlanda și al declarațiilor privind acțiuni împotriva țărilor care au trimis trupe pe insulă, atenția s-a mutat asupra acestei crize, notează Financial Times.

Președintele finlandez Alexander Stubb a avertizat că disputa privind Groenlanda ar putea „absorbi tot oxigenul” la Davos și să pună pe plan secundar războiul din Ucraina. El a subliniat că un acord de reconstrucție economică rămâne cel mai important obiectiv care poate fi obținut la forum pentru Ucraina.

