€ 5.0943
|
$ 4.3411
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0943
|
$ 4.3411
 
DCNews Stiri Incident grav la săniuș: Doi minori, internați cu arsuri de gradele II și III
Data actualizării: 09:22 25 Ian 2026 | Data publicării: 09:20 25 Ian 2026

Incident grav la săniuș: Doi minori, internați cu arsuri de gradele II și III
Autor: Elena Aurel

accident ambulanta Doi adolescenţi de 14 şi 17 ani au suferit arsuri de gradele II şi III. Sursa foto: Agerpres

Doi adolescenți au ajuns la spital cu arsuri grave după un incident petrecut la săniuș.

Doi adolescenţi de 14 şi 17 ani au suferit arsuri de gradele II şi III pe aproximativ 10% din suprafaţa corporală şi au fost transportaţi la spital în urma unui incident petrecut la săniuş în localitatea vasluiană Bârlăleşti din comuna Epureni.

Potrivit prefectului judeţului Vaslui, Eduard Popica, cei doi ar fi dat foc unor anvelope după care au intrat accidental cu sania în ele.

"Copilul de 17 ani a fost preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean, cu arsuri pe faţă şi la un membru superior. Al doilea copil a fost transportat la Spitalul Bârlad de părinţi. Copiii au suferit arsuri în timp ce erau la săniuş, unde se pare că au dat foc unor anvelope, intrând accidental cu sania în acestea", a declarat, duminică, prefectul.

Cadrele medicale au decis transportul băiatului de 17 ani la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Grigore Alexandrescu" din Bucureşti, iar cel de 14 ani a fost transferat la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sf. Maria" Iaşi pentru investigaţii suplimentare. 

VEZI ȘI: UPDATE: Incendiu cu degajări intense de fum în Capitală. Mai mulți locatari au fost evacuați

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

vaslui
adolescenti
accident
arsuri
sanius
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Cod galben de vânt puternic și precipitații în mai multe județe din țară
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Două gospodării, mistuite de flăcări în Vâlcea: Jarul din sobe, posibila cauză
Publicat acum 1 ora si 58 minute
Capitala Groenlandei a rămas fără curent electric
Publicat acum 2 ore si 22 minute
SUA, din nou „paralizată”? Opoziția vrea să rupă armistițiul cu Trump după ce o nouă persoană a fost împușcată mortal de ICE, poliția imigrației
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 23 Ian 2026
Mircea Badea a aflat că este bolnav. Ce afecțiune are
Publicat pe 23 Ian 2026
Un nou cuplu de putere pro-Trump din UE l-a scos din joc pe Emmanuel Macron: E „chimie bună“ între cei doi / foto în articol
Publicat acum 18 ore si 14 minute
Nicușor Dan, reacție după ce Ucraina nu a inclus România pe lista țărilor pentru care acceptă dubla cetățenie
Publicat pe 23 Ian 2026
Vladimir Putin trasează condiția finală pentru pace în Ucraina
Publicat pe 23 Ian 2026
Ursula von der Leyen, iritată în premieră de președintele Ucrainei, care a criticat dur Europa. Mesajul șefei CE pentru Zelenski
 
gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale
 
x close