Ursula von der Leyen, iritată în premieră de președintele Ucrainei, care a criticat dur Europa. Mesajul șefei CE pentru Zelenski
Data publicării: 12:04 23 Ian 2026

Ursula von der Leyen, iritată în premieră de președintele Ucrainei, care a criticat dur Europa. Mesajul șefei CE pentru Zelenski
Autor: Ioan-Radu Gava

ursula_64670900 Foto: Agerpres

Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, i-a răspuns președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

În timp ce liderii UE s-au reunit ieri pentru o reuniune informală privind relațiile transatlantice, au existat și reacții la discursul usturător al lui Volodimir Zelenski de la Davos. Acesta a criticat Europa pentru că vorbește prea mult fără a lua măsuri, potrivit Sky News.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat că UE este cel mai mare susținător al Ucrainei.

„Faptele vorbesc mai tare decât cuvintele”, a declarat ea reporterilor, după criticile adresate de președintele ucrainan.

CITEȘTE ȘI                 -               Un nou cuplu de putere pro-Trump din UE l-a scos din joc pe Emmanuel Macron: E „chimie bună“ între cei doi / foto în articol

„De patru ani susținem lupta eroică a poporului ucrainean. Cred că, din partea noastră, faptele vorbesc mai tare decât cuvintele. Suntem cel mai mare susținător al Ucrainei în ultimii patru ani, peste 193 de miliarde de euro, iar Consiliul European tocmai a decis să adauge la această sumă încă 90 de miliarde de euro pentru următorii doi ani.

Știm că nu vom egala niciodată sacrificiul poporului ucrainean, dar ceea ce putem face este să fim alături de ei și cred că cifrele vorbesc de la sine”, a declarat von der Leyen, citată de Sky News.

O reacție sarcastică a venit din partea lui Viktor Orban, care a enumerat pe X motivele pentru care Ungaria „nu vă poate sprijini eforturile de război”.

CITEȘTE ȘI              -             Ce a titrat CNN în timpul interviului cu Oana Țoiu. Cuvântul care-l va enerva pe Donald Trump / video

În ciuda acestui fapt, „poporul ucrainean, desigur - în ciuda insultelor alese cu grijă - se poate baza în continuare pe noi pentru a continua să furnizăm energie electrică și combustibil țării dumneavoastră”, a adăugat el.

