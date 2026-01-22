€ 5.0936
DCNews Stiri Ursula von der Leyen rămâne o nucă tare. Moțiunea împotriva șefei Comisiei Europene a picat
Data actualizării: 13:13 22 Ian 2026 | Data publicării: 13:06 22 Ian 2026

Ursula von der Leyen rămâne o nucă tare. Moțiunea împotriva șefei Comisiei Europene a picat
Autor: Ioan-Radu Gava

ursula_64670900 Foto: Agerpres

Moțiunea împotriva Ursulei von der Leyen a picat, joi, în Parlamentul European.

Comisia condusă de Ursula von der Leyen a supraviețuit joi unui vot de încredere în Parlamentul European, depus de grupul Patrioți pentru Europa (PfE). 390 de europarlamentari au votat împotrivă, 165 pentru și 10 s-au abținut, potrivit Euronews.

Un prag de două treimi din voturile exprimate, reprezentând majoritatea tuturor europarlamentarilor în funcție, era necesar pentru ca actualul executiv european să cadă.

Moțiunea de cenzură depusă de grupul Patrioți pentru Europa (PfE) s-a concentrat pe semnarea acordului Mercosur, argumentând că Comisia „nu a ascultat fermierii și cetățenii” și „și-a depășit competențele” în semnarea acordului cu țările din America Latină.

ursula von der leyen
comisia europeana
parlamentul european
motiune de cenzura
