Ursula von der Leyen rămâne o nucă tare. Moțiunea împotriva șefei Comisiei Europene a picat

Comisia condusă de Ursula von der Leyen a supraviețuit joi unui vot de încredere în Parlamentul European, depus de grupul Patrioți pentru Europa (PfE). 390 de europarlamentari au votat împotrivă, 165 pentru și 10 s-au abținut, potrivit Euronews.

Un prag de două treimi din voturile exprimate, reprezentând majoritatea tuturor europarlamentarilor în funcție, era necesar pentru ca actualul executiv european să cadă.

Moțiunea de cenzură depusă de grupul Patrioți pentru Europa (PfE) s-a concentrat pe semnarea acordului Mercosur, argumentând că Comisia „nu a ascultat fermierii și cetățenii” și „și-a depășit competențele” în semnarea acordului cu țările din America Latină.