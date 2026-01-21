Antonio Costa şi Ursula von der Leyen dau un mesaj de forţă şi unitate a Uniunii Europene în plenul PE

Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, şi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au transmis miercuri, în plenul PE, un mesaj de forţă şi unitate, afirmând că UE se va apăra în faţa oricărei coerciţii şi că Europa este pregătită să acţioneze, dacă va fi necesar, dând dovadă de hotărâre, a transmis trimisul special al Agerpres, Florin Ştefan.

"Suntem gata să ne apărăm pe noi, statele membre, cetăţenii, companiile, împotriva oricărei forme de coerciţie. Şi Uniunea Europeană are puterea şi instrumentele să facă acest lucru", a declarat miercuri preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, în discursul său din plenul PE.

"Nu putem accepta ca legea celui mai puternic să prevaleze în faţa drepturilor celui mai slab. Pentru că regulile internaţionale nu sunt opţionale. Iar alianţele nu pot fi reduse la o secvenţă de tranzacţii", a mai spus Costa.

"Nu putem accepta încălcări ale legii internaţionale nicăieri, indiferent dacă este vorba despre Ucraina, Groenlanda, America Latină, Africa, Gaza", a mai avertizat preşedintele Consiliului European.

"În 2025 ne-am concentrat pe Europa apărării, Acum lucrăm neîncetat astfel încât să ajungem la rezultate, să investim mai bine, să ne consolidăm industria de apărare. Însă securitatea nu poate fi sporită numai prin mai multă cooperare în apărare şi doar atât", a atras el atenţia.

UE promovează parteneriate, nu confruntări

Nu în ultimul rând, el a reiterat în PE mesajul că, "în loc de taxe vamale, UE oferă parteneriate, în loc de sfere de influenţă, UE oferă sfere de prosperitate".

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a îndemnat la rândul ei Europa să rupă cu "prudenţa sa tradiţională" în faţa provocărilor unei lumi "din ce în ce mai anarhice" şi definite de "putere brută".

"Trăim acum într-o lume definită de putere brută, fie că este economică sau militară, tehnologică sau geopolitică", a spus şefa executivului UE, evocând situaţiile din Arctica şi Groenlanda, bombardamentele intensificate din Ucraina sau tensiunile din Orientul Mijlociu şi în regiunea Indo-Pacifică.

În ceea ce priveşte Groenlanda, ea a afirmat că tensiunile între UE şi Europa nu vor face decât să-i încurajeze pe adversarii comuni, a spus preşedinta CE.

Europa, pregătită să acționeze rapid și unit

"Suntem la o răscruce. Bineînţeles, Europa privilegiază mereu dialogul şi soluţiile, dar este pe deplin pregătită să acţioneze, dacă va fi necesar, fără a întârzia, în mod unit şi dând dovadă de hotărâre", a adăugat ea.

În acelaşi timp, ea a pledat pentru ca UE să accelereze demersul de a-şi dezvolta independenţa pentru a se apăra într-o lume în schimbare rapidă.

"În această lume tot mai anarhică, Europa are nevoie de propriile pârghii de putere", a spus ea.

"Le cunoaştem: o economie puternică, o piaţă unică şi o bază industrială înfloritoare, o capacitate puternică de inovare şi tehnologică, societăţi unite şi mai presus de toate o capacitate reală de a ne apăra pe noi înşine", a pledat Ursula von der Leyen.

Nu în ultimul rând, şefa CE a dat un mesaj de susţinere a Ucrainei, în contextul în care atacurile Rusiei se intensifică.

"În domeniul securităţii este necesar mai mult ca oricând să ne concentrăm asupra Ucrainei. Negocierile de pace sunt în curs şi recunoaştem eforturile pe care le face SUA. Dar pe măsură ce aceste eforturi se intensifică şi atacurile iau amploare vom sprijini Ucraina până când se va ajunge la o pace justă şi de durată", a dat ea asigurări în discursul susţinut în faţa europarlamentarilor.