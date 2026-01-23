€ 5.0943
DCNews Stiri Adolescent găsit inconștient în toaleta Liceului Goethe din București după ce ar fi consumat droguri
Data publicării: 21:46 23 Ian 2026

Adolescent găsit inconștient în toaleta Liceului Goethe din București după ce ar fi consumat droguri
Autor: Tiberiu Vasile

Un adolescent de 16 ani a fost găsit inconștient în toaleta Liceului Goethe din București, după ce ar fi consumat droguri. Rol ilustrativ droguri. Foto: Unsplash

Un adolescent de 16 ani a fost găsit inconștient în toaleta Liceului Goethe din București, după ce ar fi consumat droguri.

Un adolescent de 16 ani a fost găsit inconștient, vineri seară, în toaleta Liceului Goethe din București, după ce ar fi consumat droguri, potrivit unor surse apropiate cazului. Elevul, care este în clasa a X-a, se afla la școală după terminarea orelor, în jurul orei 18:00.

Un apel la 112, în jurul orei 18:30, a semnalat prezența minorului inconștient în toaleta Colegiului German „Goethe”, situat pe strada Cihoschi nr. 17, Sector 1. Conform surselor, băiatul ar fi avut asupra lui o substanță suspectă, un praf de culoare albă, posibil droguri.

Surse neoficiale citate de G4Media susțin că adolescentul ar fi consumat Ecstasy și Ketamină. Potrivit colegilor, acesta a mers la baie împreună cu câțiva elevi, iar după un timp, când nu a mai ieșit, colegii au pătruns în toaletă și l-au găsit căzut. Ei ar fi aruncat punguța cu praf alb în toaletă și au chemat imediat părinții și autoritățile.

La sosirea echipajelor de urgență, băiatul era conștient

La sosirea echipajelor de urgență, băiatul era conștient. Ulterior, minorul a fost transportat la spitalul Grigore Alexandrescu din București, pentru investigații medicale. Medicii urmează să stabilească, în urma analizelor, dacă elevul a consumat droguri sau dacă starea sa a fost provocată de o altă cauză.

Acest incident readuce în atenție problema consumului de substanțe interzise în școli. În urmă cu mai puțin de un an și jumătate, polițiștii au descoperit că un elev din Capitală era implicat într-o rețea de trafic de droguri și a fost prins în flagrant în timp ce vindea 36 de comprimate de clonazepam altor colegi.

De asemenea, cu aproximativ un an în urmă, un alt adolescent de 16 ani a fost prins cu droguri într-un liceu din București, descoperirea fiind făcută de profesori care au alertat poliția, potrivit România TV.

CITEȘTE ȘI: Cum ajung copiii și adolescenții la acte de violență extremă: factorii declanșatori și semnele văzute prea târziu
 

droguri
consum de droguri
liceu
bucuresti
