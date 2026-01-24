€ 5.0943
|
$ 4.3411
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0943
|
$ 4.3411
 
DCNews Stiri UPDATE: RO ALERT: Copilul dat dispărut a fost găsit
Data actualizării: 21:55 24 Ian 2026 | Data publicării: 20:53 24 Ian 2026

UPDATE: RO ALERT: Copilul dat dispărut a fost găsit
Autor: Anca Murgoci

TRIFU GHEORGHE TRIFU GHEORGHE

Copilul dat dispărut a fost găsit.

UPDATE: Minorul a fost găsit.

Poliția a anunțat, în jurul orei 21:20, că minorul a fost găsit:

„Poliția Capitalei informează că minorul în vârstă de 11 ani, a cărei plecare a fost semnalată public în cursul zilei de astăzi, a fost găsit și se află în afara oricărui pericol”.

---

Poliția Capitalei a emis o alertă extremă după dispariția unui copil în vârstă de 11 ani din București, Sector 2.


Este vorba despre Trifu Gheorghe, care a fost dat dispărut la data de 24 ianuarie 2026, în jurul orei 18:30.

Potrivit autorităților, minorul are 1,35 metri înălțime, aproximativ 40 de kilograme, păr negru și ochi căprui. La momentul dispariției, copilul era îmbrăcat cu geacă gri, pantaloni albaștri și purta ochelari negri.


Poliția face apel la cetățeni: Orice informație care ar putea ajuta la găsirea copilului trebuie transmisă de urgență la numărul 112. Fotografia și detalii suplimentare pot fi consultate pe site-ul Poliției Române, la secțiunea „Copii dispăruți”.

RO ALERT: Alertă extremă în București: Copil de 11 ani, dat dispărut

VEZI ȘI: EXCLUSIV Atenție, părinți! Cazul Mario din Timiș. Ce se schimbă în mintea unui adolescent de 13-15 ani când joacă mult Dota, LoL sau GTA 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

copil disparut
ro alert
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Universitatea Craiova, pe primul loc în Superliga, după victoria cu FC Botoșani
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Trump dezvăluie ce armă secretă a utilizat în Venezuela: Soldații lui Maduro au căzut în genunchi sângerând pe nas / „Am simțit că-mi explodează capul din interior”
Publicat acum 1 ora si 22 minute
Tatăl lui Mario, flancat de mascați și încătușat, la înmormântare fiului / video
Publicat acum 1 ora si 55 minute
UPDATE: RO ALERT: Copilul dat dispărut a fost găsit
Publicat acum 2 ore si 11 minute
De ce a fost atât de frig în această iarnă. Cum a „scăpat” aerul polar din Arctica și a lovit emisfera nordică / video
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 23 Ian 2026
Mircea Badea a aflat că este bolnav. Ce afecțiune are
Publicat pe 22 Ian 2026
Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu
Publicat pe 22 Ian 2026
Apariție surpriză la Davos. Pe cine a luat Oana Țoiu în delegația României / foto în articol
Publicat pe 23 Ian 2026
Un nou cuplu de putere pro-Trump din UE l-a scos din joc pe Emmanuel Macron: E „chimie bună“ între cei doi / foto în articol
Publicat pe 22 Ian 2026
Dialog spumos Chirieac - Ciutacu după ce DCNews a publicat lista cu banii ONG-urilor: O să vă asasineze ăștia
 
replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale
 
x close