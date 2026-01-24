UPDATE: RO ALERT: Copilul dat dispărut a fost găsit

UPDATE: Minorul a fost găsit.

Poliția a anunțat, în jurul orei 21:20, că minorul a fost găsit:

„Poliția Capitalei informează că minorul în vârstă de 11 ani, a cărei plecare a fost semnalată public în cursul zilei de astăzi, a fost găsit și se află în afara oricărui pericol”.

---

Poliția Capitalei a emis o alertă extremă după dispariția unui copil în vârstă de 11 ani din București, Sector 2.



Este vorba despre Trifu Gheorghe, care a fost dat dispărut la data de 24 ianuarie 2026, în jurul orei 18:30.

Potrivit autorităților, minorul are 1,35 metri înălțime, aproximativ 40 de kilograme, păr negru și ochi căprui. La momentul dispariției, copilul era îmbrăcat cu geacă gri, pantaloni albaștri și purta ochelari negri.



Poliția face apel la cetățeni: Orice informație care ar putea ajuta la găsirea copilului trebuie transmisă de urgență la numărul 112. Fotografia și detalii suplimentare pot fi consultate pe site-ul Poliției Române, la secțiunea „Copii dispăruți”.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Atenție, părinți! Cazul Mario din Timiș. Ce se schimbă în mintea unui adolescent de 13-15 ani când joacă mult Dota, LoL sau GTA