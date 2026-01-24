Pentru că Hotelul Concordia din București rămâne un simbol al unui moment istoric crucial: pe 23 ianuarie 1859, acolo s-a decis dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza, ceea ce avea să ducă la Unirea Principatelor Române. Votul oficial în Parlament a avut loc a doua zi, pe 24 ianuarie, tot în București.

Istoricul Adrian Niculescu, conferențiar universitar la SNSPA, atrage atenția asupra unei confuzii perpetuate anual de clasa politică pe 24 ianuarie.

„Președintele țării, prim-ministrul, întreg Executivul și reprezentanți ai tuturor partidelor politice merg la Iași pentru a sărbători Mica Unire din 1859. Însă această dată este legată de București, nu de Iași”, subliniază istoricul.

Unirea Principatelor la Iași ar trebui sărbătorită pe 5 ianuarie, nu 24 ianuarie

Adrian Niculescu explică faptul că alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei, evenimentul marcant pentru Iași, a avut loc pe 5 ianuarie. Pe de altă parte, data de 24 ianuarie este legată de momentul în care Alexandru Ioan Cuza a fost ales domn al Țării Românești, eveniment desfășurat în capitala de atunci, București.

„24 ianuarie este momentul Bucureștiului. Chiar de trei ori momentul Bucureștiului: aici s-a hotărât dubla alegere, aici s-a votat, împlinindu-se astfel pasul hotărâtor spre Unire, și tot aici a avut loc renunțarea candidaților munteni, un gest profund patriotic, dar și rezultat al presiunii maselor conduse de liberalii radicali ai lui C. A. Rosetti”, a declarat Adrian Niculescu într-un interviu acordat DCNews.

Hotelul Concordia a fost locul unde, pe 23 ianuarie, delegația moldoveană, aflată în drum spre Constantinopol pentru a notifica alegerea lui Alexandru Ioan Cuza la Iași, a participat la discuții esențiale. A doua zi, pe 24 ianuarie, deputații munteni au votat în Adunarea Electivă dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza, desăvârșind astfel unirea politică a Moldovei și Țării Românești.

Adrian Niculescu concluzionează că data corectă pentru celebrarea la Iași ar fi 5 ianuarie, în timp ce Bucureștiul ar trebui să rămână centrul festivităților din 24 ianuarie.

„24 ianuarie este momentul Bucureștiului. Chiar de trei ori momentul Bucureștiului: aici s-a hotărât dubla alegere, aici s-a votat, împlinindu-se, astfel, pasul hotărâtor spre Unire, aici a avut loc renunțarea, printr-un gest profund patriotic (dar și la presiunea maselor, aduse de liberalii radicali ai lui C. A. Rosetti...), a celorlalți candidați munteni, inclusiv conservatori, dintre care unii cu greutate, precum până de curând caimacamul Alexandru Dimitrie Ghica, fostul prim domn din timpul Regulamentelor Organice (1834-1842, alungat de ruși).

Astfel, în pe atunci celebrul Hotel Concordia, hotelul parlamentarilor din Adunarea Electivă bucureșteană, s-a luat, la propunerea lui Dimitrie Ghica, hotărârea ca alesul Moldovei să fie ales și în Țara Românească. Acest fapt s-a petrecut în seara de 23 ianuarie, cu ocazia trecerii prin București a delegației moldovene, cazate tot la Concordia, ce se ducea la Constantinopol pentru a notifica alegerea, la Iași, a lui Cuza... Pe 24 ianuarie, deputații munteni s-au dus în Adunare și au votat dubla alegere”, a precizat Adrian Niculescu.

Ziua Unirii Principatelor Române este sărbătorită, în fiecare an, la 24 ianuarie. În 1859, în ziua de 24 ianuarie/5 februarie, Alexandru Ioan Cuza era ales, în unanimitate, domn al Țării Românești, după ce fusese ales domn al Moldovei la 5/17 ianuarie 1859, ceea ce a reprezentat, în fapt, unirea celor două principate românești sub același conducător. Acest moment istoric a reprezentat, totodată, un prim pas important pe calea înfăptuirii statului național unitar român, deziderat atins la 1 decembrie 1918.

Notă: Articol republicat de DC News