Unchiul lui Mario, copilul din Timiș ucis și îngropat de prietenii lui, e polițist local. El l-ar fi convins pe băiatul de 13 ani să recunoscă tot

Ies la iveală noi detalii în cazul crimei din Timiș, acolo unde Mario, un băiat de 15 ani, a fost ucis cu sânge rece chiar de prietenii lui. Principalul suspect în aces caz, copilul de 13 ani lăsat în libertate, ar fi fost drogat în momentul comiterii crimei. În sângele lui ar fi fost identificate substanțe interzise, după efectuarea unor teste toxicologice, potrivit surselor Digi24.

Crima pare să fi fost una premeditată. Primele rezultate ale anchetei arată că adolescenții ar fi plănuit totul cu o lună înainte, totul pe fondul unei lupte pentru putere în cercul de prieteni, dar și din invidie pentru situația materială a lui Mario, care ar fi fost mai înstărit decât ei.

Și asta nu este tot. Se pare că cei pe care Mario îi considera prieteni s-au asigurat că au și un alibi după ce l-au ucis. Unul dintre ei i-ar fi scris un mesaj pe Instagram victimei în acea seară și îl întreba unde este, pentru a lăsa impresia că nu s-au întâlnit.

Unchiul lui Mario e polițist local. Cum a aflat că nepotul lui a fost ucis

Totul ar fi ieșit în cele din urmă la iveală datorită unchiul băiatului ucis, care este polițist local. El a povestit pentru Digi24 cum a reușit să îl convingă pe minorul de 13 ani să recunoască că Mario, nepotul lui, a fost omorât.

„Era foarte incoerent în declarații, nu era atent la întrebări, era îngândurat, răspundea cu alte întrebări, se vedea că nu e în regulă și atunci am forțat nota și am inventat o poveste. Spune-ne dacă există o șansă să-l salvăm, zi-mi unde e și ce s-a întâmplat, că mai rău îți faci și, după un moment de liniște, a zis: bine, hai că vă zic adevărul: Mario e mort. Cum e mort? Da, l-au omorât”, a declarat Alin Berinde, unchiul băiatului ucis.

Și polițistul crede că această crimă a fost premeditată.

„Aștepta să plece tatăl în străinătate, să plece mama la lucru, să fie săpată groapa dinainte, să-l chemi și apoi să sari pe el. A fost totul premeditat”, a mai declarat el.

Reamintim că doi adolescenții de 15 ani au fost reținuți în acest caz, în timp ce un băiatul de 13 ani, bănuit că a fost autorul principal al crimei, a fost lăsat în libertate, pentru că este prea mic pentru a răspunde penal pentru faptele sale. Anchetatorii continuă cercetările în acest dosar de omor calificat, profanare de cadavre și favorizare a făptuitorului.