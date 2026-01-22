Puști de 15 ani, ucis de niște copii în Timiș. Psihologul Bogdan Cotigă, detalii șocante despre crima care a oripilat România

Mario, un băiat în vârstă de 15 ani, a fost ucis de alți doi minori, în vârstă de 13 și 15 ani, în Timiș. Din primele date, totul ar fi pornit de la o ceartă izbucnită în faţa casei minorului de 13 ani. Se pare că între aceștia se iscau des conflicte verbale, generate de ironii. Unul dintre cei doi prieteni ai băiatului l-a lovit cu un topor, în stradă, apoi l-au lovit şi ceilalţi. Când şi-au dat seama că victima a murit, l-au târât în grădină, unde au săpat o groapă în care l-au aşezat pe cel ucis. Ca să-și ascundă faptele, cei doi copii au tăiat o găină pentru a justifica sângele. Suspecții provin din familii vulnerabile, iar cei doi copii de 15 ani au fost colegi până când agresorul a rămas repetent și a abandonat școala.

DC News l-a contactat pe Bogdan Cotigă, psiholog clinician și psihoterapeut, pentru a vorbi despre acest caz. Acesta a explicat că nu există un singur factor care poate determina un adolescent să ucidă un alt adolescent. Potrivit acestuia, astfel de comportamente apar atunci când se întrunesc mai mulți factori, printre care educația în familii dezorganizate, care duce la lipsa unui atașament sănătos.

„Nu cred că există un singur factor care poate determina pe cineva să omoare pe altcineva. Asta e valabil pentru orice vârstă. Sunt mai mulți factori acolo.

În cazul de față, fiind vorba de niște copii, toate aceste lucruri vin din felul în care au fost educați acei copii. De foarte multe ori, provin din familii cu probleme majore, cu neînțelegeri între mama și tată, familii dezorganizate.

În acest fel, acele familii dezorganizate dau naștere la atașament dezorganizat pentru copiii lor. Adică astfel de copii nu își formează cu adevărat sentimente, pur și simplu nu pot să iubească, nu pot să fie sensibili, sunt de multe ori copii abrutizați în familiile lor, iar într-o situație de acest gen, efectiv se iau unul după celălalt.

E un complex de factori. Gândiți-vă la un accident rutier. Trebuie să fie mai mulți factori care să se îndeplinească pentru a se produce accidentul. Adică a fost viteză mai mare, dar a fost și gheață pe drum, șoferul nu era atent, dar nici celălat șofer nu era foarte atent, și așa mai departe.

Deci toți acești factori s-au întrunit și se produce un accident. La fel se poate întâmpla și în situația aceasta”, a spus Bogdan Cotigă.

„Oamenii nu se nasc buni sau răi. Ei se formează în familiile lor”

Psihologul Bogdan Cotigă a explicat că oamenii nu se nasc buni sau răi, iar comportamentul se formează în familie.

„Nu ar fi profesionist din partea mea să comentez. Eu nu îi cunosc din punct de vedere psihic pe acei copii, nu știu nimic despre ei, nu i-am consiliat, nu am avut o relație directă și în meseria asta nu poți să vorbești pur și simplu bazându-te pe o informație de la televizor sau de pe internet, dar ceea ce v-am spus este o chestiune generală.

De obicei, oamenii nu se nasc buni sau răi. Ei se formează în familiile lor și în cazul de față, din nefericire, împreună cu mai mulți factori, pe lângă educație, s-a ajuns la o situație abominabilă și regretabilă”, a spus Bogdan Cotigă.

„Acești oameni ajung ca niște brute, din cauza familiei pe care o au”

Psihologul a explicat că proveniența din familii vulnerabile poate influența comportamentul copiilor. Potrivit acestuia, oamenii se formează în familie, iar faptul că suspecții provin din familii vulnerabile și faptul că unul dintre agresori a rămas repetent și a abandonat școala pot contribui la dezvoltarea unui comportament deviant.

„Sigur că faptul că provin din familii vulnerabile influențează comportamentul. Oamenii nu se nasc într-un fel sau altul. Sunt foarte rare situațiile în care oamenii se nasc cu anumite afecțiuni psihice. În general, ei se formează într-un anumit fel.

Chiar dacă cineva, de exemplu, are o afecțiune psihică din naștere, trebuie să se întrunească mai mulți factori pentru ca el să ajungă să comită o crimă. Dacă veți căuta să vedeți ce profil psihologic aveau anumiți criminali în serie, o să vedeți că nu a fost suficient doar faptul că au avut o problemă mintală - poate nativă, poate moștenită - a fost un anumit context familial care i-a dus în stadiul de a comite crima.

De exemplu, criminalul în serie Jeffrey Dahmer a avut un tată care împăia animale, făcea disecții pe animale. El a avut o problemă cu adevărat, probabil din naștere, dar a ajuns să comită crime combinând această problemă cu contextul brutal în care îl crescuse tatăl lui.

Acești oameni ajung, într-un anumit context familial, să nu aibă aproape deloc sentimente - milă, compasiune - pentru celălalt, ajung ca niște brute, din cauza familiei pe care o au, și ajung să comită crime fără să regrete vreo secundă, fără să se gândească înainte la faptul că iau viața unui om. E valabil și pentru cei care au 13 sau 15 ani. Nu e nicio diferență”, a spus Bogdan Cotigă pentru DC News.