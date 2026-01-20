€ 5.0929
DCNews Stiri Valentin a murit, la 35 de ani, în fața copiilor, după ce medicii de la Urgențe, din Brașov, l-au trimis acasă, cu creme
Data actualizării: 23:53 20 Ian 2026 | Data publicării: 23:52 20 Ian 2026

Valentin a murit, la 35 de ani, în fața copiilor, după ce medicii de la Urgențe, din Brașov, l-au trimis acasă, cu creme
Autor: Roxana Neagu

valentin brasov Captură video. Observator

De două ori a fost Valentin la spital, la Urgențe, în Brașov. A doua oară, i-a spus soției să aibă grijă de copiii săi, pentru că medicii efectiv nu-l bagă în seamă.

Valentin avea 35 de ani și era tatăl a doi copii, de 3 și de 8 ani. Dacă copilul mai mic a conștientizat mai puțin momentul în care tatăl său a căzut în fața sa, fără suflare, cel mare nu mai poate închide ochii. 

Tânărul fusese la Urgențe de două ori, în Brașov. Prima oară i s-ar fi spus că se simte rău de la frig și a fost trimis acasă cu medicație precum algocalmin și o cremă, spune soția: ”10 minute, au scăpat foarte repede de el. Nu l-au consulat ei, nu nimica. Au spus arată-mi unde te doare. El a arătat, a explicat. Şi a spus că e o durere de oase, de la frig. I-au dat o cremă, vitamină şi algocalmin”. 

Dar pe bărbat îl durea în piept. 

Ajuns, din nou, la Urgențe, peste două zile, Valentin și-a sunat soția și i-a spus: "Eu nu mai pot. Nu m-au băgat medicii în seamă şi eu mor. Ai grijă de copilaşii mei”. 

A trăit cu durerea care l-a stins chiar în fața copilașilor săi. Inima i-a cedat. ”Coşmarul cel mai mare. Adică 16 ani să trăieşti cu un bărbat şi să ţi-l omoare medicii. Şi în faţa copiilor. Copilul meu zice că nu poate să închidă ochii că vede coşmarul ăla. Din cauza medicilor, nepăsarea", mai spune Alexandra Otves, soția acestuia, conform Observator

”Dacă ei se ocupau şi îl consultau şi îi făceau analize mai detaliate se putea evita garantat 100%", a declarat Alex Mihai Ilie, cumnatul bărbatului. 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă nu face comentarii. Nu e de interes public, justifică ei. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

spital urgenta
brasov
