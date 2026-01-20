Valentin a murit, la 35 de ani, în fața copiilor, după ce medicii de la Urgențe, din Brașov, l-au trimis acasă, cu creme

Valentin avea 35 de ani și era tatăl a doi copii, de 3 și de 8 ani. Dacă copilul mai mic a conștientizat mai puțin momentul în care tatăl său a căzut în fața sa, fără suflare, cel mare nu mai poate închide ochii.

Tânărul fusese la Urgențe de două ori, în Brașov. Prima oară i s-ar fi spus că se simte rău de la frig și a fost trimis acasă cu medicație precum algocalmin și o cremă, spune soția: ”10 minute, au scăpat foarte repede de el. Nu l-au consulat ei, nu nimica. Au spus arată-mi unde te doare. El a arătat, a explicat. Şi a spus că e o durere de oase, de la frig. I-au dat o cremă, vitamină şi algocalmin”.

Dar pe bărbat îl durea în piept.

Ajuns, din nou, la Urgențe, peste două zile, Valentin și-a sunat soția și i-a spus: "Eu nu mai pot. Nu m-au băgat medicii în seamă şi eu mor. Ai grijă de copilaşii mei”.

A trăit cu durerea care l-a stins chiar în fața copilașilor săi. Inima i-a cedat. ”Coşmarul cel mai mare. Adică 16 ani să trăieşti cu un bărbat şi să ţi-l omoare medicii. Şi în faţa copiilor. Copilul meu zice că nu poate să închidă ochii că vede coşmarul ăla. Din cauza medicilor, nepăsarea", mai spune Alexandra Otves, soția acestuia, conform Observator.

”Dacă ei se ocupau şi îl consultau şi îi făceau analize mai detaliate se putea evita garantat 100%", a declarat Alex Mihai Ilie, cumnatul bărbatului.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă nu face comentarii. Nu e de interes public, justifică ei.