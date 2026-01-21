€ 5.0961
Stiri

DCNews Stiri Încă un caz îngrozește România: Mario, 15 ani, a fost ucis de prietenii lui cu toporul. L-au îngropat și au tăiat o găină, justificând sângele
Data actualizării: 18:08 21 Ian 2026 | Data publicării: 18:02 21 Ian 2026

Încă un caz îngrozește România: Mario, 15 ani, a fost ucis de prietenii lui cu toporul. L-au îngropat și au tăiat o găină, justificând sângele
Autor: Roxana Neagu

mario dat disparut

Mario a avut un sfârșit îngrozitor, la doar 15 ani, sub loviturile repetate ale prietenilor săi. Primul l-a lovit cu un topor. A căzut și a fost lovit până la moarte, apoi îngropat.

Mario Alin Berinde a plecat de acasă, pe trotinetă, în 18 ianuarie, și nu s-a mai întors. În 19 ianuarie, mama sa l-a dat dispărut. Anchetatorii i-au găsit mai întâi trotineta și ghetele, ascunse într-un tufiș. Au continuat cercetările, descoperind urme de sânge atât pe stradă, cât și într-o curte din comună. Dâra de sânge a condus anchetatorii la o descoperire îngrozitoare: băiatul de 15 ani a fost ucis de alți doi, de 13 și 15 ani, sub complicitatea unui alt băiat, de 21 de ani. L-au îngropat în curtea minorului de 13 ani. Ca să-și ascundă faptele, cei doi copii au tăiat o găină, justificând astfel sângele. 

Descrierea completă a anunțului dispariției lui Mario: 

Încă un caz îngrozește România: Mario, 15 ani, a fost ucis de prietenii lui cu toporul. L-au îngropat și au tăiat o găină, justificând sângele

În această după-amiază, sunt audiați minorul de 15 ani și tânărul de 21 de ani. Cel care încă nu a împlinit 14 ani a fost dus la consult la neuro-psihiatrie infantilă (NPI) din Timişoara. 

A fost lovit cu un topor de un ”prieten”, apoi și de ceilalți

Din primele date, totul ar fi pornit de la o ceartă izbucnită în faţa casei minorului de 13 ani. Unul dintre cei doi prieteni ai băiatului l-a lovit cu un topor, în stradă, apoi l-au lovit şi ceilalţi. Când şi-au dat seama că victima a murit, l-au târât în grădină, unde au săpat o groapă în care l-au aşezat pe cel ucis.

Trupul băiatului a fost preluat de medicii legişti pentru autopsie.

Cazul amintește de cel din Brăila, unde un copil de 10 ani și-a înjunghiat prietenul pentru o Kendamă. Prietenul acestuia, tot de 10 ani, este în stare gravă, după ce a primit nu mai puțin de 24 de lovituri de cuțit, unele atingându-i plămânii. Se pare că băiatul agresor, în timp ce-și lovea prietenul i-ar fi spus acestuia că vrea să-l omoare. 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

copil ucis
mario
timis
adolescent ucis
prieteni
Comentarii

