€ 5.0936
|
$ 4.3572
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0936
|
$ 4.3572
 
DCNews Stiri După ce l-au ucis pe Mario, colegii lui i-au dat foc înainte de a-l îngropa. Crima, plănuită din invidie: Băiatul de 15 ani avea telefon și adidași scumpi
Data actualizării: 17:47 22 Ian 2026 | Data publicării: 17:44 22 Ian 2026

După ce l-au ucis pe Mario, colegii lui i-au dat foc înainte de a-l îngropa. Crima, plănuită din invidie: Băiatul de 15 ani avea telefon și adidași scumpi
Autor: Roxana Neagu

mario dat disparut

Mario a murit la 15 ani pentru că avea o stare materială bună. A fost ucis, premeditat, de către doi colegi de-ai săi, de 13 și 15 ani, și a fost îngropat în curtea unuia dintre ei.

Noi detalii ies la iveală după crima din Timiș, acolo unde un băiat de 15 ani a fost ucis de doi colegi, de 13 și 15 ani, și îngropat în curtea celui de 13 de ani. Ca să-și acopere faptele în fața adulților cei doi băieți au tăiat o găină, așa justificând sângele. Ei au fost ajutați apoi de un alt minor de 15 ani (despre care inițial s-a spus că ar avea 21 n.r.), care l-a dus pe Mario la groapă și a șters urmele. 

Citește aici mai mult: Încă un caz îngrozește România: Mario, 15 ani, a fost ucis de prietenii lui cu toporul. L-au îngropat și au tăiat o găină, justificând sângele 

În urma crimei îngrozitoare, ies la iveală noi detalii. Mario Alin Berinde a fost ucis premeditat. Conform Observator, ultimele informații din anchetă arată că doi minori de 15 ani au fost reținuți de polițiști, iar al treilea, de 13 ani, nu poate fi urmărit penal, pentru că este minor. Acuzațiile anchetatorilor sunt de omor calificat și profanare de cadavre. Copilul de 13 ani este cel care a mărturisit primul. 

Băiatul de 13 ani a primit de la tatăl său, de ziua lui, un ATV. Tatăl băiatului muncește în străinătate. Când mama acestuia a plecat în tura de noapte la muncă, băieții l-au chemat pe Mario să vină să vadă și el ATV-ul. Imaginile de supraveghere arată cum Mario s-a dus la ei pe trotinetă. 

Planul uciderii lui Mario era făcut cu o lună în urmă

”În fapt, s-a reţinut că în seara de 19 ianuarie, primul suspect minor, împreună cu un alt minor de 13 ani (care nu răspunde penal), având bine pus la punct un plan prestabilit pe care l-au făcut în urmă cu o lună de zile şi aşteptând momentul oportun, au ucis băiatul de 15 ani, prin lovirea acestuia în mod repetat cu o toporişcă şi cu un cuţit, în timp ce se aflau la un imobil din Cenei.

După ce l-au ucis, i-au dat foc

Ulterior uciderii victimei, la locul săvârşirii faptei s-a deplasat şi cel de-al doilea suspect. Toţi cei trei minori au acţionat conjugat şi au profanat cadavrul victimei prin faptul că l-au incendiat şi apoi l-au îngropat în spatele grădinii. Cel de-al doilea suspect i-a ajutat în mod activ pe primii doi să scape de cadavru, precum şi să şteargă urmele infracţiunii”, arată comunicatul Parchetului.

Motivele ce ar fi stat în spatele crimei ar fi fost generate de invidie și rivalități sociale. Mario Alin Berinde era cel mai vocal din grup, dar și cel mai înstărit. Unul dintre suspecți, Dani, era  invidios pe popularitatea victimei și pe ceea ce deținea: telefoane, haine și adidași scumpi. 

Toţi cei trei minori au acţionat conjugat 

Băiatul de 13 ani ar fi fost cel care le-ar fi spus rudelor că ”Mario e mort. L-a omorât Dani”.

Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş a dispus reţinerea celor doi minori în vârstă de 15 pentru 24 de ore. Primul minor este suspectat de omor calificat şi profanare de cadavre, iar cel de-al doilea de profanare de cadavre şi favorizarea făptuitorului.

Băiatul de 13 ani a fost consultat la o clinică de psihiatrie pediatrică, dar expertiza nu a fost realizată, întrucât este necesar consimțământul părintelui şi procedura nu a fost legal pusă în aplicare în acest caz.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

copil ucis
mario
timis
adolescent ucis
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Român lăsat să moară într-o fermă din Germania: A zăcut două zile fără să fie ajutat de nimeni
Publicat acum 13 minute
După ce l-au ucis pe Mario, colegii lui i-au dat foc înainte de a-l îngropa. Crima, plănuită din invidie: Băiatul de 15 ani avea telefon și adidași scumpi
Publicat acum 20 minute
Franța confiscă un petrolier rusesc în Marea Mediterană. Navă suspectată că face parte din flota „fantomă” rusă
Publicat acum 22 minute
Vicepreşedintele PE, mesaj pentru George Simion: Să-ți stea în gât tortul ăla! Poate era Dobrogea în locul Groenlandei
Publicat acum 29 minute
Tragedie pe gheață la Giurgiu: un bărbat a murit, zeci de oameni au ajuns la spital din cauza poleiului
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 20 Ian 2026
Starea lui Daniel Băluță s-a agravat, după intoxicația cu mercur și arsenic: Din păcate, este adevărat
Publicat acum 20 ore si 14 minute
Donald Trump, răsturnare de situație, după întâlnirea cu Mark Rutte: anunț pentru Europa. Acord cu privire la Groenlanda
Publicat pe 21 Ian 2026
China face un pas în spate în problema Groenlandei. Semnal către Uniunea Europeană
Publicat pe 20 Ian 2026
Dacă deții o carte de identitate nouă, „un buletin cu CIP”, pregătește-te! Iată de ce surpriză ai parte!
Publicat pe 20 Ian 2026
Donald Trump publică harta care enervează pe toată lumea / foto în articol
 
bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close