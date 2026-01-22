După ce l-au ucis pe Mario, colegii lui i-au dat foc înainte de a-l îngropa. Crima, plănuită din invidie: Băiatul de 15 ani avea telefon și adidași scumpi

Noi detalii ies la iveală după crima din Timiș, acolo unde un băiat de 15 ani a fost ucis de doi colegi, de 13 și 15 ani, și îngropat în curtea celui de 13 de ani. Ca să-și acopere faptele în fața adulților cei doi băieți au tăiat o găină, așa justificând sângele. Ei au fost ajutați apoi de un alt minor de 15 ani (despre care inițial s-a spus că ar avea 21 n.r.), care l-a dus pe Mario la groapă și a șters urmele.

În urma crimei îngrozitoare, ies la iveală noi detalii. Mario Alin Berinde a fost ucis premeditat. Conform Observator, ultimele informații din anchetă arată că doi minori de 15 ani au fost reținuți de polițiști, iar al treilea, de 13 ani, nu poate fi urmărit penal, pentru că este minor. Acuzațiile anchetatorilor sunt de omor calificat și profanare de cadavre. Copilul de 13 ani este cel care a mărturisit primul.

Băiatul de 13 ani a primit de la tatăl său, de ziua lui, un ATV. Tatăl băiatului muncește în străinătate. Când mama acestuia a plecat în tura de noapte la muncă, băieții l-au chemat pe Mario să vină să vadă și el ATV-ul. Imaginile de supraveghere arată cum Mario s-a dus la ei pe trotinetă.

”În fapt, s-a reţinut că în seara de 19 ianuarie, primul suspect minor, împreună cu un alt minor de 13 ani (care nu răspunde penal), având bine pus la punct un plan prestabilit pe care l-au făcut în urmă cu o lună de zile şi aşteptând momentul oportun, au ucis băiatul de 15 ani, prin lovirea acestuia în mod repetat cu o toporişcă şi cu un cuţit, în timp ce se aflau la un imobil din Cenei.

Ulterior uciderii victimei, la locul săvârşirii faptei s-a deplasat şi cel de-al doilea suspect. Toţi cei trei minori au acţionat conjugat şi au profanat cadavrul victimei prin faptul că l-au incendiat şi apoi l-au îngropat în spatele grădinii. Cel de-al doilea suspect i-a ajutat în mod activ pe primii doi să scape de cadavru, precum şi să şteargă urmele infracţiunii”, arată comunicatul Parchetului.

Motivele ce ar fi stat în spatele crimei ar fi fost generate de invidie și rivalități sociale. Mario Alin Berinde era cel mai vocal din grup, dar și cel mai înstărit. Unul dintre suspecți, Dani, era invidios pe popularitatea victimei și pe ceea ce deținea: telefoane, haine și adidași scumpi.

Băiatul de 13 ani ar fi fost cel care le-ar fi spus rudelor că ”Mario e mort. L-a omorât Dani”.

Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş a dispus reţinerea celor doi minori în vârstă de 15 pentru 24 de ore. Primul minor este suspectat de omor calificat şi profanare de cadavre, iar cel de-al doilea de profanare de cadavre şi favorizarea făptuitorului.

Băiatul de 13 ani a fost consultat la o clinică de psihiatrie pediatrică, dar expertiza nu a fost realizată, întrucât este necesar consimțământul părintelui şi procedura nu a fost legal pusă în aplicare în acest caz.