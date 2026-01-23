€ 5.0943
DCNews Stiri Profeția îngrozitoare a Babei Vanga pentru anul 2026: „Societatea a mers prea departe”
Data publicării: 23:36 23 Ian 2026

Profeția îngrozitoare a Babei Vanga pentru anul 2026: „Societatea a mers prea departe”
Autor: Doinița Manic

baba vanga Imagine cu Baba Vanga. Foto: captură video

Află în articol ce a prezis Baba Vanga despre anul 2026.  

De când am intrat în anul 2026, Internetul s-a umplut de speculații despre ce prezic clarvăzătorii despre viitorul omenirii.

Printre acestea, numele Babei Vanga a reapărut în discuție. Adepții acesteia au reluat una dintre cele mai dezbătute profeții ale sale, despre care unii cred că ar putea avea legătură cu anul 2026 - avertismentul amenințător că societatea noastră se apropie de un punct în care „a mers prea departe”, scrie Mirror.

Se crede că această predicție se referă la tehnologie și moralitate. Se spune că Baba Vanga a prevăzut o perioadă în care experții și societățile din întreaga lume își vor da seama împreună că au depășit granițele etice și tehnologice.

Instabilitatea economică va continua la nivel mondial

Sky History notează că, deși multe dintre predicțiile Babei Vanga privind criza financiară sunt legate de anul 2025, interpretările viziunilor sale sugerează adepților că instabilitatea economică va continua la nivel mondial până în 2026, potrivit Express.

Adepții ei subliniază, de asemenea, presupusele ei avertismente cu privire la progresele necontrolate în știință și asistență medicală, Daily Mail subliniind una dintre profețiile sale privind progresul rapid al biologiei sintetice și al transplantului de organe.

În mod similar, Baba Vanga este recunoscută și pentru previziunea legată de producția în masă de organe artificiale până cel mai devreme în 2046.

Vești bune pentru lupta cu cancerul

Totodată, susținătorii ei sugerează că, până în 2026, testele de sânge pentru detectarea precoce a mai multor tipuri de cancer ar putea începe să fie implementate în cel puțin o națiune importantă.

Aceștia susțin că, deși astfel de teste ar putea permite medicilor să identifice tumorile agresive din timp, ele ar putea, de asemenea, să ridice îngrijorări cu privire la rezultatele fals pozitive, costurile asistenței medicale și prioritizarea anumitor grupuri de populație.

Comentarii

