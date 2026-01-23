Mai mulți români, implicați într-o rețea internațională de asasini la comandă. Ce s-a găsit la percheziții

Mai mulți români, implicați într-o rețea internațională de asasini la comandă, sunt vizați într-o anchetă de amploare coordonată de autoritățile britanice, cu sprijinul procurorilor din România. Vineri, anchetatorii au descins la mai multe adrese din București și Râmnicu Vâlcea, într-un dosar care scoate la iveală mecanismele unei grupări ce oferea crime la comandă pe Dark Web, contra cost.

Rețea de asasini la comandă cu ramificații în România

Potrivit datelor din anchetă, gruparea funcționa ca un adevărat „serviciu” de crimă organizată. Avea o platformă online ascunsă, accesibilă prin Dark Web, unde clienții puteau lansa comenzi pentru asasinate. Totul era gândit pentru anonimat. Plata se făcea exclusiv în criptomonede pentru a nu exista urme.

În acest context, autoritățile din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord au solicitat sprijinul României, după ce investigațiile au indicat conexiuni directe cu cetățeni români.

Percheziții simultane în București, Vâlcea și Marea Britanie

Vineri dimineață, procurorii și polițiștii români au pus în aplicare mandate de percheziție domiciliară în Capitală și în Râmnicu Vâlcea. În paralel, acțiuni similare au avut loc pe teritoriul Marii Britanii.

Dosarul vizează o rețea internațională de asasini la comandă, care ar fi recrutat persoane dispuse să ucidă în schimbul unor sume importante de bani. Platforma de pe Dark Web era punctul central al operațiunii.

Rolul românilor: intermediari pentru fluxurile financiare

Anchetatorii susțin că mai mulți români implicați în rețea ar fi avut un rol-cheie în circuitul banilor. Aceștia ar fi fost folosiți pentru a realiza transferuri financiare pe numele lor, astfel încât adevărații lideri ai grupării să nu poată fi legați direct de plăți.

Practic, românii ar fi funcționat ca intermediari de plăți, facilitând spălarea banilor proveniți din activitățile ilegale.

Sume uriașe și criptomonede, descoperite la percheziții

La adresele vizate din România, anchetatorii au găsit atât dispozitive de stocare a datelor, cât și sume impresionante de bani. Deși plata pentru asasinate se făcea în criptomonede, suspecții păstrau și numerar.

Concret, au fost identificați aproximativ 700.000 de dolari în criptomonede, aproape 300.000 de lei și 50.000 de euro. Toate aceste sume au fost indisponibilizate de autorități.

Audierile sunt în desfășurare, iar procurorii încearcă să stabilească exact nivelul de implicare al fiecărui suspect în această rețea de asasini, potrivit România TV.

Comunicatul autorităților

"La data de 14 ianuarie 2026, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală, au pus în aplicare 3 mandate de percheziție domiciliară, în municipiile București și Râmnicu Vâlcea, într-o cauză penală inițiată în baza unei cereri de asistență judiciară internațională, transmisă de autoritățile din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord.

Cercetările efectuate în Marea Britanie, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, instigare la omor calificat, tentativă la omor calificat, instigare la vătămare corporală, tentativă la vătămare corporală și spălarea banilor, au vizat existența și funcționarea unei pagini de internet suspectată că ar facilita contractarea de asasini.

Plata pentru aceste servicii ar fi fost realizată exclusiv în criptomonede, prin intermediul unui sistem de tip escrow, creat și administrat direct pe site, cu scopul de a oferi anonimat și de a îngreuna identificarea fluxurilor financiare.

Asasinii la comandă cereau plata în criptomonede

Utilizarea criptomonedelor ar fi reprezentat un element central al modului de operare al platformei, fiind destinată atât protejării identității utilizatorilor, cât și disimulării provenienței fondurilor.

În urma perchezițiilor efectuate, au fost descoperite și indisponibilizate mai multe dispozitive de stocare a datelor, criptomonede în valoare de aproximativ 650.000 de USD, precum și 292.890 de lei și 48.600 de euro.

De asemenea, două persoane cercetate, cetățeni români au fost audiați în cursul aceleași zile.

Acțiunea a fost realizată împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea, jandarmii Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, Inspectoratului de Jandarmi Județean Vâlcea, precum și reprezentanți din cadrul poliției judiciare din Marea Britanie", se precizează în comunicatul autorităților.

