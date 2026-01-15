€ 5.0897
A fost găsit asasinul lui Adrian Kreiner. A fost reținut în Bali FOTO
Data actualizării: 11:13 15 Ian 2026 | Data publicării: 11:04 15 Ian 2026

BREAKING NEWS A fost găsit asasinul lui Adrian Kreiner. A fost reținut în Bali FOTO
Autor: Roxana Neagu

ucigas Adrian Kreiner

Revenim cu informații 

 

”În urma cooperării polițienești internaționale, între Poliția Română și autoritățile din Indonezia și a sprijinului partenerilor interni și externi, un bărbat, de 33 de ani, urmărit internațional din categoria MOST WANTED, a fost localizat și reținut în Indonezia.

Cel în cauză avea emis pe numele său un mandat de arestare preventivă.

Acuzat de omor calificat și tâlhărie 

Vă reamintim faptul că, la data de 19 noiembrie 2023, Tribunalul Sibiu a emis, față de cel în cauză, domiciliat în localitatea Horezu Poenari, județul Dolj, un mandat de arestare preventivă, pentru săvârșirea infracțiunilor de omor calificat și două infracțiuni de tâlhărie calificată.

În urma cooperării polițienești internaționale, dintre autoritățile române și cele din Ungaria, Franța, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, precum și Republica Irlanda, Poliția Română a localizat, pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, respectiv în Scoția și Irlanda de Nord, doi bărbați, ambii în vârstă de 35 de ani, bănuiți în cazul de tâlhărie urmată de moartea victimei, sesizat Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu.

În acest caz, au fost demarate procedurile de aducere în țară a bărbatului.

Această localizare este rezultatul cooperării cu autoritățile din mai multe state și a stabilirii unui traseu de deplasare” arată Poliția Română. 

Antena 3 CNN a transmis următoarea fotografie cu Cosmin Zuleam: 

A fost găsit asasinul lui Adrian Kreiner. A fost reținut în Bali FOTO

Cosmin Zuleam a fost condamnat, în lipsă, la 30 de ani de închisoare. Anchetatoriii consideră că el este cel care a pus la cale uciderea omului de afaceri din Sibiu, Adrian Kreiner. 

Ceilalți doi inculpați erau cunoscuți cu probleme în justiție. Marian-Cristian Minae, zis ”Puşcărie”, recidivist eliberat condiţionat, şi Laurenţiu Ghiţă, recidivist, au fost condamnaţi la detenţie pe viaţă, fiind găsiţi vinovaţi de furt calificat, tâlhărie calificată, complicitate la tâlhărie calificată şi omor calificat.

Ucis în noiembrie 2023, Adrian Kreiner a murit după ce a fost torturat de către cei trei hoți care i-au intrat în casă. A fost legat de mâini și de picioare, iar hoții au folosit o formă de tortură care a implicat durere extremă pentru a afla unde sunt banii și obiectele de valoare. 

