Bombă din dosarul lui Dumitru Buzatu. Decizie de ultimă oră
Data actualizării: 12:20 23 Ian 2026 | Data publicării: 11:20 23 Ian 2026

Bombă din dosarul lui Dumitru Buzatu. Decizie de ultimă oră
Autor: D.C.

dumitru-buzatu-control-judiciar_13285300 Foto: Agerpres

Avocatul Kristian Winzer a formulat o cerere de constatare a nelegalității unor acte de urmărire penală și de excludere a probelor obținute în cazul lui Dumitru Buzatu.

Kristian Winzer este apărătorul fostului președinte al Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu. Acesta a zis a formulat o cerere de constatare a nelegalității unor acte de urmărire penală și de excludere a probelor obținute cu participarea Direcției Generale Anticorupție, în dosarul aflat pe rolul Tribunalului Vaslui. Demersul e motivat de lipsa de competență a DGA în cauza respectivă.

Probele obținute prin acte realizate de un organ de urmărire penală necompetent sunt, prin definiție, probe obținute în mod NELEGAL

„Într-un stat de drept, respectarea competenței legale a organelor judiciare și a regulilor de administrare a probelor NU este negociabilă, NU este o opțiune, NU este o formalitate, NU poate fi relativizată și NU poate fi ”corectată” ulterior prin validări formale.


Probele obținute prin acte realizate de un organ de urmărire penală necompetent sunt, prin definiție, probe obținute în mod NELEGAL. Utilizarea lor în procesul penal anulează însăși ideea de proces echitabil, iar menținerea lor în materialul probator transformă procedura penală într-un exercițiu lipsit de garanții constituționale.


Astfel de probe NU pot fi folosite, NU pot fi ”reparate” și NU pot fundamenta o soluție judiciară legitimă, indiferent de natura acesteia”, a zis avocatul Kristian Winzer.

Cerere de constatare a nelegalității actelor de urmărire penală și a procedeelor probatorii realizate de/cu participarea lucrătorilor Direcției Generale Anticorupție (D.G.A.), precum și de excludere a probelor astfel obținute


„În dosarul penal nr. 2562/89/2023, aflat pe rolul Tribunalului Vaslui – Secția penală, am formulat, în numele și pe seama domnului Dumitru BUZATU, o cerere de constatare a nelegalității actelor de urmărire penală și a procedeelor probatorii realizate de/cu participarea lucrătorilor Direcției Generale Anticorupție (D.G.A.), precum și de excludere a probelor astfel obținute.


Demersul a fost determinat de împrejurarea că, în faza de urmărire penală, lucrători ai D.G.A. au efectuat sau au participat la o pluralitate de activități cu caracter intruziv și probator, incluzând, fără a se limita la, (i) punerea în executare a măsurilor de supraveghere tehnică, (ii) montarea, activarea, dezactivarea și demontarea unor dispozitive tehnice speciale de înregistrare audio și audio-video, inclusiv în spații private, (iii) organizarea și desfășurarea activităților de constatare în regim de flagranță, la data de 22 septembrie 2023, a infracțiunii pentru care s-a dispus trimiterea în judecată, (iv) prelucrarea, stocarea, transferul și transmiterea materialului probator către procurorul de caz.


Strict din perspectivă juridică, apărarea a demonstrat că (i) necompetența materială a organului de urmărire penală care a realizat procedeele probatorii afectează legalitatea intrinsecă a modalității de obținere a probelor, că (ii) probele astfel administrate constituie probe obținute în mod nelegal, iar (iii) sancțiunea aplicabilă este și trebuie să fie excluderea probelor, ca mecanism autonom de drept probatoriu, independent de regimul nulităților și de soluțiile pronunțate anterior în procedura/etapa camerei preliminare.


Apărarea a ridicat aceste critici și în etapa/ procedura camerei preliminare. Faptul că ele nu au fost validate anterior NU poate legaliza retroactiv acte vădit nelegale, NU poate transforma necompetența într-o competență validă și NU poate bloca aplicarea corectă și obligatorie a LEGII - mai ales atunci când cadrul normativ și jurisprudențial este clar, imperativ și obligatoriu pentru instanțe.


Demersul juridic NU privește persoane, funcții sau poziții publice, ci exclusiv aplicarea strictă a normelor de drept procesual penal, astfel cum acestea rezultă din LEGE și din jurisprudența obligatorie a instanțelor supreme.


În același timp, demersul privește limitele puterii REPRESIVE a Statului. Pentru că respectarea competenței legale a organelor judiciare și a regulilor de administrare a probelor reprezintă o exigență fundamentală a statului de drept (care NU poate funcționa pe abateri tolerate) și o garanție indispensabilă a procesului penal echitabil (care NU poate fi construit pe probe obținute prin încălcarea competenței legale a organelor judiciare).


Ori legea se aplică, ori procesul penal își pierde legitimitatea!”, a zis avocatul Kristian Winzer.

