Un consilier local, filmat când bate un elev: "Dă-ți jos pantalonii". Ce a urmat e halucinant
Data actualizării: 23:42 23 Ian 2026 | Data publicării: 23:34 23 Ian 2026

Un consilier local, filmat când bate un elev: ”Dă-ți jos pantalonii”. Ce a urmat e halucinant
Autor: Irina Constantin

consilier local baiate galati captură video

Un consilier local a considerat să-i facă singur dreptate fiului său.

Un consilier local din Țepu, Galați, a fost reținut după ce a agresat un adolescent pe terenul de sport al unei școli. Imaginile apărute în spațiul public au fost filmate în toamnă. Poloția s-a sesizat din oficiu, iar Parchetul de pe lângă Judecătoria Tecuci a dispus măsura reținerii pentru 24 de ore a consilierului local.  

Filmarea a fost realizată de un elev, în timpul unei pauze. Consilierul local îl lovește pe băiat cu palma peste cap și îl ține de gât. Incidentul s-a petrecut în școală, după ce, se pare, adolescentul i-ar fi spus ceva nepotrivit fiului consilierului, un copil mai mic. ”Dar mi-am cerut scuze” se aude spunând acesta, dar consilierul local îi strigă: ”Dă-ți pantalonii jos, acum! Nu ți-i dai? Vrei să ți-i dau eu?”. 

Consilierul nu a oferit nicio reacție exactă cu privire la cele filmate, dar a dat vina pe primar pentru acele imagini, într-un mesaj incredibil: ”Având în vedere cele apărute în mediul online la adresa mea, vin cu câteva clarificări: 1. Domnule primar, nu sunt șantajabil. 2. Un fake ieftin, ca și dumneavoastră. 3. Cetățenii comunei mă cunosc mai bine decât dumneavoastră. 4. Încercarea de a mă denigra prin fake-uri nu merge. 5. Ați aflat că dețin informații ce vă pot destrăma familia și funcția. 6. Eu nu mă cobor la nivelul dumneavoastră. P.S. Familia e pe primul loc la mine, nu știu cum o fi la alții” a scris Valentin Chiscop, consilierul surprins în imagini. 

Localnicii și-au exprimat indignarea: 

  • ”Nu cred că ești ok, omule. Tocmai a bubuit Facebook-ul cu tine lovind un copil, înjosindu-l, aplicându-i o palmă și, mai mult de atât, îi cereai să-și dea jos pantalonii. Ce voiai să-i faci sau ce i-ai făcut, din moment ce filmarea nu mai continuă? Nu pricep ce legătură au primarul, familia ta sau căsnicia în toată povestea. Vorbești de fake-uri, dar ce anume e fals? Din ce se vede, dumneata ești acolo. A fost altcineva în locul tău și nu știm noi? Nici cu dovezile în față nu ești asumat. Rușine. Mai ești și consilier pe deasupra. Mi-ar fi rușine să fac o asemenea postare pe Facebook când realitatea e cu totul alta”, a scris localnicul.
  • Să dai într-un copil… te mâncăm de viu dacă era copilul meu. Tu vrei să conduci o comună cu un asemenea caracter?

Consilierul a fost chiar reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administrație al școlii, dar a fost retras din funcție, din cauză că nu se prezenta la ședințe. 

