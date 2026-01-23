MAI trage un semnal de alarmă privind un video fals, devenit viral, cu un așa-zis incident între un preot și un jandarm

MAI afirmă că video-ul este făcut cu ajutorul inteligenței artificiale și se sugerează, în mod fals, un incident între un preot și un jandarm în interiorul unei biserici.

Atenționare privind manipularea online

”În spațiul online circulă un clip manipulat / generat cu ajutorul inteligenței artificiale, care sugerează în mod fals un incident între un preot și un jandarm în interiorul unei biserici.

Precizăm că imaginile nu surprind un eveniment real și nu corespund niciunei intervenții desfășurate de structurile noastre. Vă rugăm nu distribuiți acest material și verificați informațiile exclusiv din surse oficiale”, potrivit unei postări făcute, vineri seara, pe contul de Facebook a instituției.

Clip devenit viral

Potrivit capturii postate de MAI, clipul avea, în acel moment, aproape 13 mii de aprecieri și peste 1300 de share-uri.

