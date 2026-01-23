€ 5.0943
|
$ 4.3411
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0943
|
$ 4.3411
 
DCNews Stiri MAI trage un semnal de alarmă privind un video fals, devenit viral, cu un așa-zis incident între un preot și un jandarm
Data actualizării: 22:35 23 Ian 2026 | Data publicării: 22:29 23 Ian 2026

MAI trage un semnal de alarmă privind un video fals, devenit viral, cu un așa-zis incident între un preot și un jandarm
Autor: Andrei Itu

fake news pexels-joshuamiranda-3989901 fake news / sursa foto: pexels-joshuamiranda

Ministerul Afacerilor Interne atrage atenția că un clip fals generat cu AI, cu un ”incident” între un preot și un jandarm, a devenit viral pe rețelele sociale.

MAI afirmă că video-ul este făcut cu ajutorul inteligenței artificiale și se sugerează, în mod fals, un incident între un preot și un jandarm în interiorul unei biserici.

Atenționare privind manipularea online

”În spațiul online circulă un clip manipulat / generat cu ajutorul inteligenței artificiale, care sugerează în mod fals un incident între un preot și un jandarm în interiorul unei biserici.

Precizăm că imaginile nu surprind un eveniment real și nu corespund niciunei intervenții desfășurate de structurile noastre. Vă rugăm nu distribuiți acest material și verificați informațiile exclusiv din surse oficiale”, potrivit unei postări făcute, vineri seara, pe contul de Facebook a instituției.

Clip devenit viral

Potrivit capturii postate de MAI, clipul avea, în acel moment, aproape 13 mii de aprecieri și peste 1300 de share-uri.

FOTO

Vezi și - Când AI-ul ia locul omului: Poziția Bisericii Ortodoxe despre inteligența artificială

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

preot
jandarm
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
MAI trage un semnal de alarmă privind un video fals, devenit viral, cu un așa-zis incident între un preot și un jandarm
Publicat acum 25 minute
Crima din Cenei, Timiș: Ce spune martorul-cheie din dosarul uciderii lui Mario
Publicat acum 44 minute
Avionul prezidențial. Lista celor 24 de dotări, făcută de pilotul Cezar Osiceanu. Paralelă cu Trump
Publicat acum 50 minute
Adolescent găsit inconștient în toaleta Liceului Goethe din București după ce ar fi consumat droguri
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Anchetă în Franța, după moartea a doi bebeluși: Posibilă legătură cu lapte praf rechemat de la vânzare
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Ian 2026
Donald Trump, răsturnare de situație, după întâlnirea cu Mark Rutte: anunț pentru Europa. Acord cu privire la Groenlanda
Publicat pe 21 Ian 2026
China face un pas în spate în problema Groenlandei. Semnal către Uniunea Europeană
Publicat acum 14 ore si 38 minute
Mircea Badea a aflat că este bolnav. Ce afecțiune are
Publicat pe 22 Ian 2026
Apariție surpriză la Davos. Pe cine a luat Oana Țoiu în delegația României / foto în articol
Publicat pe 22 Ian 2026
Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu
 
replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale
 
x close