Femeie reținută după ce și-a bătut soțul cu făcălețul într-o criză de gelozie

O scenă de violență domestică ieșită din comun a dus la intervenția poliției, în județul Arad. O femeie de 40 de ani a fost reținută după ce și-a bătut soțul cu făcălețul, pe fondul unei crize de gelozie, incidentul fiind semnalat chiar de victimă printr-un apel la 112.

Intervenție a poliției, ordin de protecție emis

Incidentul s-a petrecut în localitatea Lipova. După apelul de urgență, la fața locului au ajuns polițiștii Secției 7 Rurală Lipova, care au constatat existența unui conflict domestic degenerat în agresiune fizică. În urma verificărilor, oamenii legii au decis emiterea unui ordin de protecție provizoriu împotriva femeii.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul a fost lovit și zgâriat în timpul conflictului, fără a necesita însă îngrijiri medicale sau internare. Situația a fost documentată, iar cazul a fost preluat pentru continuarea cercetărilor.

Ce spun polițiștii despre cazul de violență în familie

Inspectoratul de Poliție Județean Arad a transmis detalii oficiale despre incident.

„Polițiștii Secției 7 Rurală Lipova au fost sesizați cu privire la un scandal în familie, în localitatea Lipova. Din cercetările efectuate, a reieșit că o femeie de 40 de ani, aflată într-o criză de gelozie, și-ar fi agresat fizic soțul, lovindu-l și zgâriindu-l. Pe numele acesteia a fost emis un ordin de protecție provizoriu, iar în baza probatoriului administrat, femeia a fost reținută pentru 24 de ore”, a comunicat Inspectoratul de Poliție Județean Arad.

Un caz rar

Autoritățile precizează că astfel de episoade, în care o femeie își bate soțul, sunt rare la nivelul județului Arad. Datele centralizate pentru anul 2025 arată doar cinci incidente de acest tip, conform specialarad.

Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii continuă verificările pentru a stabili exact circumstanțele în care s-a produs agresiunea și pentru aplicarea măsurilor legale.

