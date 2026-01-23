De ce înlocuiesc tot mai mulți oameni cafeaua de dimineață cu o cană de apă fierbinte

Un obicei aparent banal a devenit, în ultimele luni, unul dintre cele mai populare trucuri de wellness de pe rețelele sociale. Consumul de apă caldă pe stomacul gol este promovat intens pe TikTok drept o soluție simplă pentru digestie, detoxifiere și energie. Însă cât adevăr științific se află în spatele acestei tendințe?

De unde a pornit „trucul” cu apa fierbinte

Se pare că toată lumea începe ziua cu o cană de apă fierbinte. Așa-numitul truc de wellness face furori în prezent pe rețelele de socializare și, aparent, chiar funcționează. În loc să bea o ceașcă de cafea, mulți oameni pun acum ceainicul pe foc și fierb apă pentru băutura de dimineață.

Consumul de apă caldă pe stomacul gol ar aduce o serie de beneficii pentru sănătate și ajută inclusiv la digestie.

Însă, pentru că sună prea bine pentru a fi adevărat, mulți oameni s-au întrebat cât de bine funcționează de fapt acest truc.

Cum funcționează „remediul” cu apă fierbinte?

Ca și alte trucuri pentru sănătate, acesta este destul de simplu. Tot ce trebuie să faceți este să consumați apă caldă spre fierbinte pe stomacul gol.

Mulți utilizatori TikTok au participat la această „tendință” și au împărtășit rezultatele online, motiv pentru care această băutură ridicol de simplă a devenit virală.

Din moment ce a captivat utilizatorii de social media, medicii și-au împărtășit și ei părerile cu privire la acest trend.

#tcmwisdom #guthealth #morningroutine #holistichealth ♬ original sound - Your TCM Guide @yourtcmguide Most people think water is just water. But when and how you drink it matters more than you think. In Traditional Chinese Medicine, your digestive system is weakest right after you wake up. If you shock it with cold water or iced coffee, digestion slows, energy drops, and your body has to work harder just to warm itself up. That’s why in China, mornings start with warm water. It gently activates your stomach, supports digestion, helps your body absorb breakfast better, and often leads to smoother, more regular bowel movements. Over time, this simple habit can make mornings feel lighter and more energized instead of heavy and sluggish. Try this for 7 days: wake up → drink one cup of warm water → eat a warm breakfast. Nothing fancy. Just consistency. Then come back and tell me what changed—your energy, digestion, or how your body feels overall. Follow for more Traditional Chinese Medicine tips you won’t hear in the West. #chinesemedicine

Ce beneficii pentru sănătate se presupune că aduce acest truc?

Dr. Kunal Sood este unul dintre experții care s-au implicat în dezbaterea privind acest truc și presupusele beneficii pe care le aduce. Potrivit dr. Sood, toți oamenii ar trebui să bea această băutură banală dimineața.

Într-un videoclip pe TikTok, el a explicat că acest lucru poate „îmbunătăți digestia” prin dizolvarea alimentelor pe care organismul le-ar putea descompune cu dificultate în mod normal, ameliorând în același timp constipația.

Consumul de apă caldă poate stimula temporar metabolismul, a spus dr. Sood.

„Acest lucru se datorează faptului că organismul tău va depune eforturi pentru a aduce apa caldă la temperatura corpului. Această ușoară creștere a ratei metabolice te poate ajuta când încerci să arzi calorii”, a afirmat el în clip.

Dacă îi începi ziua cu această băutură, ți se pot îmbunătăți circulația și fluxul sanguin în organism, deoarece „îți va dilata vasele de sânge”, mai adaugă medicul.

Utilizatorii rețelelor sociale au afirmat că apa fierbinte are și un „efect detoxifiant” asupra lor, oferind în același timp o hidratare intensă. Un alt punct foarte pe care îl are acest remeidu este faptul că este o băutură ieftină și ușor de preparat.

Potrivit Healthline, consumul de apă caldă poate ameliora congestia nazală, poate îmbunătăți funcționarea sistemului nervos central, reduce tremuratul și scade nivelul de stres.

„Trucul” cu apa caldă chiar funcționează?

Este dificil să se determine cât de eficient este acest truc cu apa caldă, deoarece oamenii au raportat rezultate diferite atunci când și-au împărtășit experiențele online.

Cu toate acestea, putem analiza aspectele științifice din spatele acestui truc pentru a înțelege dacă are într-adevăr un impact asupra sănătății noastre.

Nutriționista și experta în nutriție Mary Lou Perry a analizat anterior miturile și faptele legate de tendința de a bea apă caldă într-un articol pentru Sistemul de Sănătate al Universității din Virginia (UVA).

Pentru început, ea consideră că temperatura lichidului nu contează cu adevărat, deoarece „există dovezi științifice limitate care compară apa caldă cu apa rece”, așa că totul se reduce la preferințe.

Nici temperatura apei nu are un impact asupra modului în care aceasta ajută organismul să „elimine toxinele”, deoarece ficatul și rinichii sunt de fapt responsabili de acest proces. Cu toate acestea, aceste organe ar putea beneficia de hidratarea suplimentară.

Perry a continuat spunând că apa caldă poate ajuta unele persoane în procesul de digestie, însă nu ar spune că „îmbunătățește” procesul de digestie în ansamblu. Încă o dată, este vorba mai degrabă despre hidratarea suplimentară pe care o primește organismul.

Guruul nutriției a mai spus că apa fierbinte nu stimulează metabolismul, deoarece acesta este reglat de hormoni, caloriile consumate și activitatea fizică, mai degrabă decât de o băutură caldă.

În concluzie, trucul cu apa fierbinte pare o metodă inofensivă de a te simți mai sănătos, dar se pare că nu ar trebui să te aștepți la rezultate spectaculoase.