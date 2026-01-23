Un copil de 4 ani este căutat în râul Someș. Alt minor a fost dus la spital

Incidentul s-a produs pe râul Someș, în municipiul Gherla, unde doi copii au căzut în apă după ce stratul de gheață format la suprafață a cedat. Alarma a fost dată imediat, iar pompieri și scafandri din județul Cluj au intervenit de urgență.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Cluj, intervenția are loc în zona străzii Pescarilor. La fața locului au fost trimise echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, scafandri ai Detașamentului 1 Cluj-Napoca, o autospecială cu modul de descarcerare, autospeciala scafandrilor cu barcă de salvare și un echipaj SMURD.

Un copil salvat, altul încă dispărut

Primele informații indică faptul că cei doi copii, de 4 și 5 ani, se jucau pe gheața formată pe râu, moment în care aceasta s-a rupt, iar ambii au ajuns în apă. Un adolescent de 17 ani, aflat în zonă, a intervenit rapid, a sărit în Someș și a reușit să scoată unul dintre minori.

Copilul salvat a fost preluat de echipajele medicale și transportat la spital pentru îngrijiri de specialitate. Starea sa nu a fost detaliată de autorități.

Căutările continuă pentru copilul de 4 ani

Cel de-al doilea copil, în vârstă de aproximativ 4 ani, nu a fost găsit până în acest moment. Căutările în râul Someș sunt în plină desfășurare, la fața locului fiind mobilizate mai multe echipaje de pompieri, polițiști și un echipaj SMURD.

Intervenția este îngreunată de condițiile meteo. Temperaturile scăzute și prezența gheții pe suprafața apei complică semnificativ misiunea scafandrilor și a echipelor de salvare, potrivit România TV.

