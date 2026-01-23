€ 5.0943
Stiri

DCNews Stiri JD Vance, noi avertismente pentru Europa. Unde greșește și unde are dreptate / Analiza lui Chirieac
Data actualizării: 14:38 23 Ian 2026 | Data publicării: 14:13 23 Ian 2026

JD Vance, noi avertismente pentru Europa. Unde greșește și unde are dreptate / Analiza lui Chirieac
Autor: Elena Aurel

JD Vance atacă frontal neomarxismul. Lupta reală dintre conservatori și progresiști. Chirieac: Va schimba viitorul lumii Vicepreşedintele american JD Vance. Foto: Agerpres

JD Vance a lansat noi avertismente privind direcția Europei, iar Bogdan Chirieac a explicat unde are dreptate și unde, în opinia sa, exagerează.

Recent, vicepreședintele american JD Vance a criticat direcția Europei și a avertizat că aceasta se află pe calea sinuciderii civilizaționale. De asemenea, JD Vance a explicat că Statele Unite critică Europa deoarece aceasta are nevoie de consolidare și de progres. 

Europa a mers cu siguranță pe această cale. Din fericire, nu a ajuns încă la capăt, dar a pornit pe calea sinuciderii civilizaționale.

De ce ne pasă de creșterea economică? Pentru că este unul dintre cei mai importanți aliați ai noștri din lume.

Avem un patrimoniu civilizațional comun. Nu îți poți conduce economia spre prăpastie. De ce ne pasă de NATO? Pentru că vrem ca Europa să se poată apăra, dacă, Doamne ferește, ar fi invadată. Noi chiar iubim Europa”, a spus Vance într-un interviu acordat pentru Newsmax.

VEZI ȘI: Ursula von der Leyen, iritată în premieră de președintele Ucrainei, care a criticat dur Europa. Mesajul șefei CE pentru Zelenski

Unde greșește și unde are dreptate JD Vance

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat acest subiect și a explicat că Europa are într-adevăr nevoie de progres economic și tehnologic, de o armată credibilă și de investiții.

În același timp, analistul nu este de acord cu ceea ce spune JD Vance despre sinuciderea civilizațională. 

„E clar că e nevoie de progres în Europa, e nevoie de o forță militară credibilă, e nevoie să investim mult mai mult în cercetare-dezvoltare, așa cum fac Statele Unite și China.

Apropo de civilizație, ce să spunem? Dispare Versailles, dispar marile catedrale, dispar mănăstirile pictate din nordul Moldovei? Nu!

Civilizația occidentală s-a născut pe continentul european și s-a răsfrânt inclusiv asupra continentului nord-american și sud-american. Confundăm aici civilizația - care este una, și tot ce înseamnă civilizație, incluzând și religia și multe alte aspecte ce țin de civilizație - cu progresul tehnologic.

În privința progresului tehnologic, JD Vance are mare dreptate. Europa trebuie să se adune, să pună interesul comun deasupra interesului individual, să nu ne mai certăm pentru subvențiile pentru agricultură, ci să investim în inteligență artificială, în armament ultramodern și ultraperformant ca să ne putem apăra și multe alte lucruri care trebuie făcute”,  a spus Bogdan Chirieac la România TV.


VEZI ȘI: Un nou cuplu de putere pro-Trump din UE l-a scos din joc pe Emmanuel Macron: E „chimie bună“ între cei doi / foto în articol
 

bogdan chirieac
jd vance
europa
critici
