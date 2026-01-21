JD Vance va deveni tată pentru a patra oară, soția sa este însărcinată

Anunțul făcut public pe Instagram

"Suntem foarte emoţionaţi să vă anunţăm că Usha este însărcinată cu al patrulea copil al nostru, un băiat. Atât ea, cât şi bebeluşul se simt bine şi aşteptăm cu nerăbdare să-l primim la sfârşitul lunii iulie", au declarat ei într-un comunicat comun postat pe Instagram.

De asemenea, cuplul a mulţumit în mod deosebit "medicilor militari care au grijă excelent" de familia vicepreşedintelui american.

"Familia noastră se măreşte!", au concluzionat soţii Vance, care s-au căsătorit pe 14 iunie 2014, într-o ceremonie care a avut loc în Kentucky.

Cuplul are deja trei copii - doi fii, Ewan şi Vivek, şi o fiică, Mirabel.