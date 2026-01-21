€ 5.0929
Stiri

DCNews Stiri JD Vance va deveni tată pentru a patra oară, soția sa este însărcinată
Data publicării: 10:33 21 Ian 2026

JD Vance va deveni tată pentru a patra oară, soția sa este însărcinată
Autor: Dana Mihai

JD Vance Vicepreşedintele american JD Vance. Foto: Agerpres

Vicepreşedintele SUA, JD Vance, şi soţia sa, Usha, au anunţat marţi că aşteaptă al patrulea copil, un băiat, care va veni pe lume în iulie, informează EFE.

Anunțul făcut public pe Instagram

"Suntem foarte emoţionaţi să vă anunţăm că Usha este însărcinată cu al patrulea copil al nostru, un băiat. Atât ea, cât şi bebeluşul se simt bine şi aşteptăm cu nerăbdare să-l primim la sfârşitul lunii iulie", au declarat ei într-un comunicat comun postat pe Instagram.

De asemenea, cuplul a mulţumit în mod deosebit "medicilor militari care au grijă excelent" de familia vicepreşedintelui american.

Citește și: Bărbat, reținut după un atac acasă la JD Vance

"Familia noastră se măreşte!", au concluzionat soţii Vance, care s-au căsătorit pe 14 iunie 2014, într-o ceremonie care a avut loc în Kentucky.

Cuplul are deja trei copii - doi fii, Ewan şi Vivek, şi o fiică, Mirabel.

jd vance
Comentarii

