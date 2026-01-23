€ 5.0943
Stiri

Europa, împinsă spre extremism verde, în ciuda votului popular. Dumitru Chisăliță: De ce prind ideologiile verzi / video
Data publicării: 10:35 23 Ian 2026

EXCLUSIV Europa, împinsă spre extremism verde, în ciuda votului popular. Dumitru Chisăliță: De ce prind ideologiile verzi / video
Autor: Elena Aurel

protest ecologisti Sursa foto: Freepik, @freepik

Deși majoritatea cetățenilor europeni nu susțin măsuri radicale de mediu, ideologiile verzi câștigă tot mai mult teren în politica continentului. Află care este explicația!

Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, a vorbit despre modul în care ideologiile verzi și mesajele ecologiste sunt preluate și răspândite în societate, deseori de o manieră populistă.

Acesta a făcut legătura între succesul acestor mesaje și lipsa educației, care îi face pe oameni tot mai ușor de manipulat. Potrivit acestuia, un astfel de context favorizează răspândirea rapidă a fake news-urilor și scăderea încrederii în instituții. 

„Cum reușesc ideologiile verzi să se impună? Pentru că la alegeri ai un segment electoral de 15-20% în cel mai bun caz, sub paralela 45 deloc, deci în Grecia, Spania, Italia nu au reușit ecologiștii să intre în parlament și cu toate astea Europa, România, dacă ne uităm în ultimii ani, au fost împinse în această direcție extremă”, a spus jurnalistul Val Vâlcu.

Culmea e că, în România, Partidul Verzilor nici măcar nu e în Parlament. Tematica este preluată de alte forțe, într-un aspect foarte populist care, din păcate, prinde destul de bine și de ușor și care, cumva, explică tot ceea ce s-a întâmplat și ceea ce, din păcate, văd că se întâmplă în continuare.

Lucrurile acestea sunt dedublate și de modul în care totuși problemele sunt făcute, pentru că lucrurile care se întâmplă în România pleacă de la elementul de bază: educația. Educația a devenit tot mai precară în ultimii ani și își arată, inclusiv prin aceste modalități, vârful de lance.

Ce facem noi? Noi, ca oameni, vrem să simplificăm totul. În același timp, tot timpul cineva trebuie să aibă o vină, tot timpul trebuie să găsim un vinovat și dacă îl găsim, nu ne mai interesează cauzele. Suntem mulțumiți că am găsit vinovatul. Tot timpul ne bazăm pe emoție, pe crearea de emoție, pe a folosi această emoție în permanență. Toate acestea determină clar o reducere a încrederii în instituții, în experți, în societate și favorizează foarte rapid răspândirea fake news-urilor, răspândirea unor elemente care nu au nicio legătură cu realitatea și, din păcate, lucrurile continuă să escaladeze”, a spus Dumitru Chisăliță

VEZI ȘI: De ce modelul energetic european nu face față crizelor actuale. Unde a greșit Europa / video

Primul fake news în zona energetică

Dumitru Chisăliță a explicat că primele fake news-uri în sectorul energetic au apărut în anul 2013, odată cu exploatarea gazelor de șist. Potrivit acestuia, de atunci situația s-a tot agravat, deoarece nimeni nu a intervenit să identifice problemele reale.

„Din punctul meu de vedere, primul fake news în zona energetică a apărut în anul 2013, odată cu Pungești, odată cu intenția de a exploata gazele de șist. A fost prima situație, dar a fost și lansarea părții acesteia de eco-abordare a lucrurilor doar din punct de vedere ecologic, fără niciun alt element, dar și lansarea fake news-urilor în energie.

Deși au trecut 13 ani de atunci, lucrurile au escaladat, nimeni nu și-a propus să înțeleagă lucrurile și să intervină într-un fel pentru a vedea care sunt problemele, pentru că lucrurile pleacă totuși de la niște probleme. Ele nu izvorăsc din nimic.

La bază există un set de probleme care, din păcate, nu este atacat, nu este abordat, nu este explicat și cei mai mulți se bucură să călărească aceste probleme și să se folosească de ele până când pot, pentru că, de obicei, fake news-ul este ca un levier, la un moment dat ți se întoarce nasul”, a spus Dumitru Chisăliță la DC News. 

VEZI ȘI: Lumea arde, barilul scade: Paradoxul care rescrie regulile energiei odată cu atacul asupra Venezuelei

Video:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

dumitru chisalita
fake news
energie verde
ecologisti
