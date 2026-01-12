Lumea arde, barilul scade: Paradoxul care rescrie regulile energiei odată cu atacul asupra Venezuelei

Întrebat dacă recentul atac al Statelor Unite asupra Venezuelei afectează prețul petrolului sau al gazelor naturale, Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, a explicat că, deși în conflict sunt implicate țări producătoare de petrol și resurse energetice, piața bursieră și prețul barilului au rămas aproape neschimbate.

„Venezuela, Iran, război, Orientul Mijlociu, poate Groenlanda... În centrul acestor conflicte globale se află energia și petrolul. Schimbă ceva recentul atac al Statelor Unite asupra Venezuelei, victoria de etapă a președintelui Trump în războiul cu drogurile? Afectează războiul prețurilor dacă ne gândim la petrol sau gaze naturale?”, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

„Ceea ce s-a întâmplat în ultima vreme înseamnă o dinamică foarte mare, rapidă și cumva chiar nemaiîntâlnită în ultimii 30-40-50 de ani, dar mai surprinzător, din punctul meu de vedere, este cum a reacționat bursa.

Deși avem toate aceste situații critice în rândul principalelor țări care sunt producătoare sau dețin resurse de țiței sau zăcăminte de țiței, vedem că bursa aproape nu a fost deloc afectată.

Dacă ne uităm la ultima săptămână, vedem că această ultimă săptămână înseamnă chiar o ușoară scădere a prețului barilului de petrol, deci, cumva, este din start o modificare față de ceea ce știm noi”, a spus Dumitru Chisăliță.

„Este o situație nouă la nivel global”

Dumitru Chisăliță a explicat că în situații similare din trecut, bursa petrolului a reacționat puternic, cu creșteri sau scăderi evidente, dar în prezent nu se observă astfel de reacții, ceea ce reprezintă o premieră la nivel global.

„Dacă ne uităm la alte situații similare, de fiecare dată, bursa petrolului a reacționat într-un mod foarte categoric, creșterile sau scăderile fiind foarte evidente. În momentul de față, chiar dacă discutăm de importante țări care joacă un rol important pe termen mediu și lung în ceea ce privește țițeiul, nu vedem aceste reacții, ceea ce reprezintă o primă situație nouă la nivel global.

În același timp, cred că tot ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile este important, dar nu aș uita nici ceea ce s-a întâmplat în ultimul an. Aș puncta aici în special situația de a se schimba Strategia Națională de Securitate a Statelor Unite, aspect care s-a produs la sfârșitul lui noiembrie 2025 și în care SUA își modifică radical modul în care se va comporta de acum înainte în ceea ce privește diversele țări cu care interacționează sau cu care are anumite relații. Vedem că abordarea este una mult mai pragmatică, care se bazează pe niște elemente foarte concrete, pe niște avantaje foarte concrete”, a spus Dumitru Chisăliță la DC News.

