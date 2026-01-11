Trump îndeamnă "ferm" Cuba să facă o înţelegere cu SUA: "Petrolul și banii nu vor mai ajunge în Cuba - zero"!

Preşedintele american Donald Trump a îndemnat "ferm" Cuba duminică să încheie un acord cu Statele Unite ale Americii, avertizând că naţiunea insulară nu va mai primi petrol sau bani, relatează Agerpres, citând Reuters.

"PETROLUL ŞI BANII NU VOR MAI AJUNGE ÎN CUBA - ZERO! Îi îndemn ferm să încheie un acord, ÎNAINTE SĂ FIE PREA TÂRZIU", a scris Trump pe platforma sa de socializare Truth Social.

Donald Trump: Venezuela are acum Statele Unite ale Americii pentru a o proteja

"Cuba a trăit, timp de mulţi ani, din cantităţi mari de PETROL şi BANI din Venezuela. În schimb, Cuba a furnizat 'servicii de securitate' ultimilor doi dictatori venezueleni, DAR ASTA S-A TERMINAT! Majoritatea acelor cubanezi sunt MORŢI în urma atacului SUA de săptămâna trecută, iar Venezuela nu mai are nevoie de protecţie împotriva tâlharilor şi şantajiştilor care i-au ţinut ostatici atâţia ani", a adăugat liderul de la Casa Albă.

"Venezuela are acum Statele Unite ale Americii, cea mai puternică armată din lume (de departe!), pentru o proteja, şi îi vom proteja", a mai scris Trump.

Reamintim că șeful diplomației americane, Marco Rubio, a declarat miercuri că Statele Unite ale Americii au un plan în trei etape pentru Venezuela. Potrivit acestuia, Planul va începe cu stabilizarea țării după ce președintele Nicolas Maduro a fost arestat de forțele americane, asigurându-se că companiile petroliere americane au acces în țară în timpul fazei de redresare. În final, se va supravegea tranziția, a afirmat șeful diplomației americane.