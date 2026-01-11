€ 5.0887
|
$ 4.3702
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0887
|
$ 4.3702
 
DCNews Stiri Trump îndeamnă "ferm" Cuba să facă o înţelegere cu SUA: "Petrolul și banii nu vor mai ajunge în Cuba - zero"!
Data actualizării: 15:29 11 Ian 2026 | Data publicării: 15:26 11 Ian 2026

Trump îndeamnă "ferm" Cuba să facă o înţelegere cu SUA: "Petrolul și banii nu vor mai ajunge în Cuba - zero"!
Autor: Doinița Manic

Trump indemn Cuba Imagine cu Donald Trump, președintele SUA. Sursa foto: Agerpres

Trump îndeamnă "ferm" Cuba să facă o înţelegere cu SUA, "înainte să fie prea târziu"

 

Preşedintele american Donald Trump a îndemnat "ferm" Cuba duminică să încheie un acord cu Statele Unite ale Americii, avertizând că naţiunea insulară nu va mai primi petrol sau bani, relatează Agerpres, citând Reuters.

"PETROLUL ŞI BANII NU VOR MAI AJUNGE ÎN CUBA - ZERO! Îi îndemn ferm să încheie un acord, ÎNAINTE SĂ FIE PREA TÂRZIU", a scris Trump pe platforma sa de socializare Truth Social.

Donald Trump: Venezuela are acum Statele Unite ale Americii pentru a o proteja

"Cuba a trăit, timp de mulţi ani, din cantităţi mari de PETROL şi BANI din Venezuela. În schimb, Cuba a furnizat 'servicii de securitate' ultimilor doi dictatori venezueleni, DAR ASTA S-A TERMINAT! Majoritatea acelor cubanezi sunt MORŢI în urma atacului SUA de săptămâna trecută, iar Venezuela nu mai are nevoie de protecţie împotriva tâlharilor şi şantajiştilor care i-au ţinut ostatici atâţia ani", a adăugat liderul de la Casa Albă.

"Venezuela are acum Statele Unite ale Americii, cea mai puternică armată din lume (de departe!), pentru o proteja, şi îi vom proteja", a mai scris Trump.

Reamintim că șeful diplomației americane, Marco Rubio, a declarat miercuri că Statele Unite ale Americii au un plan în trei etape pentru Venezuela. Potrivit acestuia, Planul va începe cu stabilizarea țării după ce președintele Nicolas Maduro a fost arestat de forțele americane, asigurându-se că companiile petroliere americane au acces în țară în timpul fazei de redresare. În final, se va supravegea tranziția, a afirmat șeful diplomației americane.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
cuba
venezuela
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Maria Dragomiroiu, mesaj emoționant pentru Sofia Vicoveanca după infarctul suferit în toiul nopții
Publicat acum 37 minute
Sofia Vicoveanca a făcut infarct
Publicat acum 50 minute
Taxe și impozite uriașe pentru mașinile hibride: Șoferii ajung să plătească de până la 22 de ori mai mult
Publicat acum 53 minute
O familie din Botoșani a sunat la 112, după ce în bucătăria lor a intrat o cucuvea - VIDEO în articol
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Ce are Spartan-ul? Cristian Diaconescu, fost consilier prezidențial, explică de ce Nicușor Dan trebuie să-l evite
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 10 Ian 2026
Șeful IPJ Dolj, Marius Daniel Mîrzacu, a murit la birou
Publicat acum 21 ore si 58 minute
Părintele Ioan Cozma și-a condus fiul, pe Matei, singur pe ultimul drum. A cedat lângă sicriu VIDEO
Publicat pe 09 Ian 2026
Consumul, în cădere liberă. Economistul Radu Georgescu: Niciodată n-am văzut așa ceva, de când mama m-a făcut
Publicat pe 09 Ian 2026
Cea mai puternică „imagine” după accidentul cumplit cu familia preotului Ioan Cozma. Vasile Ioana: Mi-au zis medicii / video
Publicat pe 09 Ian 2026
Petre Daea intervine în scandalul legat de Acordul UE - Mercosur. Ce spune fostul ministru al Agriculturii
 
inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close