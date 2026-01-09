€ 5.0887
DCNews Economie ”Energia eoliană are mult mai mulți morți”. Statisticile ignorate. Chisăliță: Nu poți să mergi mai departe
Data actualizării: 20:12 09 Ian 2026 | Data publicării: 19:57 09 Ian 2026

EXCLUSIV ”Energia eoliană are mult mai mulți morți”. Statisticile ignorate. Chisăliță: Nu poți să mergi mai departe
Autor: Roxana Neagu

parc de eoliene energie eoliana eoliene Energia eoliană. Foto: Crișan Andreescu

Informație incredibilă din energie. Expertul Dumitru Chisăliță atrage atenția asupra unei situații pe care nimeni nu pare că vrea să o vadă.

 

Expertul în energie Dumitru Chisăliță a declarat că energia a ajuns mai degrabă un subiect emoțional decât unul tehnic, atrăgând atenția că, de exemplu, energia nucleară este pe locul șase sau șapte, ca impact, în ultimii zeci de ani, pe când energia eoliană, pe statistici, are mult mai mulți morți. 

”Există un organism la nivel de ONU care studiază și analizează la nivelul fiecărui an care sunt incidentele pe diversele forme de energie, pe cărbune, pe petrol, pe gaze, pe energie electrică, hidro, fotovoltaică, nuclear ș.a.m.d. și, culmea, acest organism independent, care reunește experți la nivel mondial, plasează energia nucleară mult în spatele altor forme de energie, ca riscuri și ca date efectiv statistice. În 60 - 70 de ani, de când există aceste forme de energie, câți oameni au murit, câți oameni s-au accidentat, care a fost impactul economic.

Energia a ajuns emoție

Energia nucleară, dacă rețin bine, pe 2024, era pe locul 6- 7. Energia eoliană are, în 60 sau 70 de ani, mult mai mulți morți decât accidentele nucleare. Cu toate acestea, din păcate, nu ne bazăm pe statistici, pe date reale, pe date produse de experți și mergem pe o abordare de natură emoțională. De fapt, energia este astăzi un subiect emoțional, nu mai este un subiect tehnic, dacă stăm să ne uităm și este super instrumentalizat politic. Cu o astfel de abordare nu poți să ajungi prea departe” a subliniat expertul în energie Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, în interviul acordat DCNews

energia eoliana
morti
dumitru chisalita
expert energie
Comentarii

