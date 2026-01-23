€ 5.0943
DCNews Stiri Atac în bandă la un aparat RetuRo din Bistrița: 7 copii l-au jefuit pe un minor de voucherele SGR - Foto în articol
Data publicării: 20:59 23 Ian 2026

Atac în bandă la un aparat RetuRo din Bistrița: 7 copii l-au jefuit pe un minor de voucherele SGR - Foto în articol
Autor: Doinița Manic

Un copil din Bistrița, jefuit de voucherele Returo de 3 fete și 4 băieți Imagine cu un aparat Returo folosit pentru reciclarea ambalajelor. Foto: arhivă

Un copil din Bistrița a fost jefuit de voucherele RetuRo de un grup de 7 minori.

Un grup de 7 copii din Bistrița au jefuit un alt minor, de voucherele RetuRo. Potrivit Poliției Locale Bistrița, copilul, trimis de părinți, a mers să recicleze ambalajale la unul dintre aparate din oraș, dar în timp ce introducea sticlele, un grup de minori, compus din 3 fete și 4 băieți, potrivit pozelor postate de polițiști, l-au împins, i-au furat bonurile și au fugit.

Oamenii legii i-au prins pe minori. Copilul atacat și-a primit voucherele înapoi, iar familiile micilor tâlhari au fost amendate. Totodată, familiile în cauză au fost puse sub monitorizarea asistenților sociali.

VEZI ȘI: Dovada că și-n România se poate: Miliarde de pet-uri reciclate în 2024. În 2025, 80% din ce s-a vândut a fost returnat! Informații fabuloase

Poliția Locală Bistrița: Un gest simplu și responsabil s-a transformat într-o experiență traumatizantă

"Lecția dură din parcarea unui supermarket: când un gest responsabil este sancționat prin violență!
Un gest simplu și responsabil, făcut de un copil, s-a transformat într-o experiență traumatizantă pentru acesta.

În 21 ianuarie, un minor, trimis de părinți să recicleze ambalaje la aparatul de pe strada Vasile Conta ( Lidl ), a fost deposedat prin intimidare de bonurile valorice obținute.

În timp ce introducea ambalajele, un grup de 7 minori, cu vârste între 7 și 15 ani, l-au înconjurat, l-au împins și i-au sustras bonurile, plecând imediat.

Părinții ne-au sesizat incidentul, iar colegii noștri au intervenit de urgență. Minorii au fost identificați rapid, iar bonurile recuperate.

Micii tâlhari, puși sub monitorizarea asistenților sociali

Dar nu ne-am oprit aici. Azi, 23 ianuarie, colegii noștri au solicitat ca un inspector din cadrul Direcției de Asistență Socială să îi însoțească la domiciliile minorilor din Sărata pentru o evaluare socială.

S-a constatat că familiile beneficiază deja de sprijin material din partea statului, ce constă în alocațiile copiilor, venitul minim de incluziune și ajutoare de încălzire. Pentru a preveni repetarea unor astfel de fapte, familiile vor rămâne sub monitorizarea strictă a asistenților sociali, care vor efectua vizite periodice la domiciliu.

Ce amenzi au primit părinții copiilor

Totodată, părinții au fost sancționați conform Legii nr. 61/1991 pentru nesupravegherea minorilor, primind 2 amenzi în valoare totală de 900 lei.

Neajunsurile pot explica multe, dar nu justifică furtul și violența, iar responsabilitatea față de copii nu este opțională.
Dincolo de sancțiuni, sperăm că am redat copilului încrederea că faptele bune nu sunt „pedepsite” de cei din jur. Strada nu trebuie să fie un loc al intimidării, iar noi suntem în teren pentru a ne asigura de acest lucru.
Dacă sunteți martorii unor astfel de incidente, vă rugăm să sesizați imediat Dispeceratul Poliției Locale la 0263/239.376", se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Poliției Locale Bistrița.

Un copil din Bistrița, jefuit de voucherele Returo de 3 fete și 4 băieți - Foto în articol

Fotografie cu minorii care l-au jefuit pe copil de voucherele SGR. Sursa foto: Poliția Locală Bistrița
 
 
 
 
 
 
 

bistrita
hoti
jaf
Returo
vouchere
voucher sgr
