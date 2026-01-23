€ 5.0943
Avertisment pentru români: Ce trebuie să știe toți cei care călătoresc în America Latină / video
Data publicării: 10:12 23 Ian 2026

EXCLUSIV Avertisment pentru români: Ce trebuie să știe toți cei care călătoresc în America Latină / video
Autor: Elena Aurel

aeroport-bagaj-calatorie_10367600 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @The Yuri Arcurs Collection

Românii care intenționează să călătorească în America Latină trebuie să fie atenți la riscurile sanitare.

Conf. univ. dr. Ion Ștefan, șeful Clinicii de Boli Infecțioase de la Spitalul Militar Central De Urgență Carol Davila București, a vorbit despre riscurile epidemiologice care există în diferite colțuri ale lumii și a explicat că cei care vor să călătorească în America Latină trebuie să știe că vaccinarea este obligatorie. 

„În multe zone endemice există vaccinuri obligatorii. De pildă, pentru Africa și pentru America de Sud este obligatorie vaccinarea antiamaril pentru virusul febrei galbene. Pentru aceasta e nevoie de acel carnet galben de vaccinări, dar și pentru alte zone sunt vaccinuri recomandate în funcție de patologia specifică a acelor zone”, a spus conf. univ. dr. Ion Ștefan.

Potrivit medicului, zona amazoniană este cea care prezintă cele mai mari riscuri.

„America de Sud nu este unitară ca zonă de risc. Cele mai expuse zone sunt cele în care se află și țânțari, deci zona amazoniană e zona cu cel mai mare risc, ori asta este comună Braziliei, Ecuadorului, Peruului, mai puțin o zonă din Argentina sau Uruguai. Nu sunt zone turistice neapărat, dar sunt foarte mulți care sunt atrași de aventură și încearcă să exploreze și zone din acestea mai exotice, și atunci riscurile se însumează.

Se cunoaște, de pildă, riscul la Olimpiada de la Rio de Janeiro de boală Zika, cu transmisibilitate vectorială prin țânțari, și știm că mulți dintre sportivii de elită au renunțat la participarea la olimpiadă tocmai pentru a eluda astfel de riscuri. Cred că și Simona Halep a refuzat participarea atunci”, a spus conf. univ. dr. Ion Ștefan.

VEZI ȘI: Furtuna Harry a făcut prăpăd în Italia: Pagube de 740 de milioane de euro numai în Sicilia FOTO/VIDEO

Pentru Zika nu există vaccin

Conf. univ. dr. Ion Ștefan a explicat că epidemia de Zika a regresat, dar nu a dispărut complet și că pentru această boală nu există vaccin care să o prevină. 

„Această boală a cunoscut un regres? Nu e o zonă endemică”, a spus Val Vâlcu.

„A fost o epidemie care a regresat, nu s-a stins în totalitate. Pentru Zika nu există vaccin, nu se poate preveni, dar există vaccin pentru febra galbenă.

Virusul Zika este originar din Uganda, de acolo îi vine și numele, de la o pădure din Uganda, deci este prezent și în zona Africii și se adaugă afecțiunilor care sunt determinate vectorial de prezența țânțarilor.

Riscul era mai ales la femeile însărcinate, era și pentru populația generală, dar riscurile majore erau pentru femeile însărcinate de a naște copii cu malformații”, a spus conf. univ. dr. Ion Ștefan.

VEZI ȘI: Misterul rechinului din Groenlanda: Orb, încet și are aproape 500 de ani. ”Arată ca și cum ar fi deja mort”

Aglomerările sunt favorabile bolilor infecțioase

Potrivit conf. univ. dr. Ion Ștefan, aglomerările cresc riscul de răspândire a bolilor infecțioase, inclusiv a celor respiratorii, vectoriale și chiar a celor cu transmitere sexuală și reprezintă un pericol pentru sănătate. 

„Riscul crește în condițiile unor aglomerări de tipul celebrului carnaval?”, a întrebat acad. prof. dr. Irinel Popescu. 

„Cu siguranță. Aglomerările în general sunt favorabile bolilor infecțioase. Favorizează și transmiterea bolilor respiratorii și a unor boli vectoriale sau boli cu transmitere sexuală. Aglomerația este un factor major de risc”, a spus conf. univ. dr. Ion Ștefan la emisiunea Academia de Sănătate de la DC Medical și DC News.

Video:

