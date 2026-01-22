Furtuna Harry a făcut prăpăd în Italia: Pagube de 740 de milioane de euro numai în Sicilia FOTO/VIDEO

Intemperii specifice sezonului rece au provocat daune grave pe coastele italiene şi pe insulele mediteraneene ale ţării. Numai în Sicilia pagubele au fost estimate la 740 de milioane de euro (870 de milioane de dolari), au anunţat joi autorităţile citate de agenţia DPA.

Zonă afectată de Furtuna Harry, ianuarie 2026, Sicilia, Italia

nell'idifferenza di molti ,i tg non trasmettono niente, vergogna .

Sicilia risorgi????#cicloneHarry pic.twitter.com/wLwNYWbDOa — katna (@cifalota) January 22, 2026

Pagube importante în mai multe zone din Italia

Valurile înalte, rafalele puternice de vânt şi ploile torenţiale au provocat pagube şi în Sardinia. Pe continent, Calabria, situată în sud, a fost grav afectată.

Mediterranean cyclone Harry caused widespread destruction in southern Italy, affecting #Sicily, #Calabria, and #Sardinia.



— January 20–21 —



A red weather alert was declared in the regions due to stormy winds, torrential rains, and powerful storm surges. pic.twitter.com/bPzSTRBWWh — Alex Terry (@AlexTerry17482) January 22, 2026

Furtuna Harry a măturat regiunea în ultimele zile. Plajele din Sicilia au fost complet inundate, iar drumurile din zonele costiere au fost acoperite cu apă până la genunchi. Geamurile unor restaurante au fost sparte de vânt.

Zonă afectată de Furtuna Harry, ianuarie 2026, Sicilia, Italia

Zonă afectată de Furtuna Harry, ianuarie 2026, Sicilia, Italia

Calea ferată care străbate coasta între Messina şi Catania a rămas parţial suspendată în aer după ce solul de sub ea a fost luat de ape. Au fost raportate valuri de 16 metri.

Renato Schifani, preşedintele regional al Siciliei, a anunţat acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de peste 140 de milioane de euro.

Pagube de sute de milioane de euro și în Sardinia

Autorităţile din Sardinia au declarat, de asemenea, că pagubele se ridică la câteva sute de milioane de euro.

Insulele italiene mai mici, precum Lipari şi Stromboli, au fost, de asemenea, afectate.

Furtuna Harry a provocat pagube grave şi în alte ţări mediteraneene, inclusiv în Malta. În Grecia, cel puţin două persoane şi-au pierdut viaţa, notează Agerpres.

Citește și: Vremea în următoarele zile în țară și-n București. De când se încălzește, prognoza meteo