€ 5.0936
|
$ 4.3572
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0936
|
$ 4.3572
 
DCNews Stiri Furtuna Harry a făcut prăpăd în Italia: Pagube de 740 de milioane de euro numai în Sicilia FOTO/VIDEO
Data publicării: 23:18 22 Ian 2026

Furtuna Harry a făcut prăpăd în Italia: Pagube de 740 de milioane de euro numai în Sicilia FOTO/VIDEO
Autor: Iulia Horovei

Zonă afectată de Furtuna Harry în Sicilia, Italia Zonă afectată de Furtuna Harry, ianuarie 2026, Sicilia, Italia. Sursa foto: Agerpres

Furtuna Harry a provocat pagube importante pe coastele italiene şi pe insulele mediteraneene ale țării.

Intemperii specifice sezonului rece au provocat daune grave pe coastele italiene şi pe insulele mediteraneene ale ţării. Numai în Sicilia pagubele au fost estimate la 740 de milioane de euro (870 de milioane de dolari), au anunţat joi autorităţile citate de agenţia DPA.

Zonă afectată de Furtuna Harry, ianuarie 2026, Sicilia, Italia. Sursa foto: Agerpres

Zonă afectată de Furtuna Harry, ianuarie 2026, Sicilia, Italia

Pagube importante în mai multe zone din Italia

Valurile înalte, rafalele puternice de vânt şi ploile torenţiale au provocat pagube şi în Sardinia. Pe continent, Calabria, situată în sud, a fost grav afectată.

Furtuna Harry a măturat regiunea în ultimele zile. Plajele din Sicilia au fost complet inundate, iar drumurile din zonele costiere au fost acoperite cu apă până la genunchi. Geamurile unor restaurante au fost sparte de vânt.

Zonă afectată de Furtuna Harry, ianuarie 2026, Sicilia, Italia. Sursa foto: Agerpres

Zonă afectată de Furtuna Harry, ianuarie 2026, Sicilia, Italia

Zonă afectată de Furtuna Harry, ianuarie 2026, Sicilia, Italia. Sursa foto: Agerpres

Zonă afectată de Furtuna Harry, ianuarie 2026, Sicilia, Italia

Calea ferată care străbate coasta între Messina şi Catania a rămas parţial suspendată în aer după ce solul de sub ea a fost luat de ape. Au fost raportate valuri de 16 metri.

Renato Schifani, preşedintele regional al Siciliei, a anunţat acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de peste 140 de milioane de euro.

Pagube de sute de milioane de euro și în Sardinia

Autorităţile din Sardinia au declarat, de asemenea, că pagubele se ridică la câteva sute de milioane de euro.

Insulele italiene mai mici, precum Lipari şi Stromboli, au fost, de asemenea, afectate.

Furtuna Harry a provocat pagube grave şi în alte ţări mediteraneene, inclusiv în Malta. În Grecia, cel puţin două persoane şi-au pierdut viaţa, notează Agerpres.

Citește și: Vremea în următoarele zile în țară și-n București. De când se încălzește, prognoza meteo

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

furtuna harry
fenomene meteo severe
pagube
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 34 minute
Cristian Diaconescu: România ar putea juca și cu SUA, și cu UE. "Am făcut-o acum zeci de ani"
Publicat acum 42 minute
Trump rescrie jocul global la Davos, în timp ce delegația României e pe holuri. Chirieac: Am ajuns într-un ridicol absolut. Mi-e teamă să nu ne coste niște decenii
Publicat acum 56 minute
Mircea Lucescu, internat de urgență în spital
Publicat acum 57 minute
Dialog spumos Chirieac - Ciutacu după ce DCNews a publicat lista cu banii ONG-urilor: O să vă asasineze ăștia
Publicat acum 1 ora si 17 minute
Scumpire de impact pentru toți bucureștenii. Anunțul făcut de Ciprian Ciucu
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Ian 2026
Donald Trump, răsturnare de situație, după întâlnirea cu Mark Rutte: anunț pentru Europa. Acord cu privire la Groenlanda
Publicat pe 21 Ian 2026
China face un pas în spate în problema Groenlandei. Semnal către Uniunea Europeană
Publicat acum 13 ore si 18 minute
Apariție surpriză la Davos. Pe cine a luat Oana Țoiu în delegația României / foto în articol
Publicat pe 21 Ian 2026
Sondaj INSCOP: Cu ce partid ar vota, azi, românii, dacă ar avea loc alegeri parlamentare
Publicat pe 21 Ian 2026
Veste bună pentru pensionari. Una dintre condițiile PSD pentru a nu ieși de la guvernare, dezvăluită de Grindeanu
 
replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale
 
x close