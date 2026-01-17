Liderii din America de Sud, primele declaraţii după semnarea acordului UE-Mercosur

Preşedintele Argentinei, Javier Milei, a subliniat sâmbătă că acordul de liber schimb semnat la Asuncion de Uniunea Europeană şi Mercosur este "cea mai mare realizare" a blocului de integrare latino-american, din care mai fac parte şi Brazilia, Paraguay şi Uruguay, relatează agenţia EFE.

"Ne reuneşte un fapt de mare importanţă politică şi economică pentru toţi membrii acestui bloc şi lumea întreagă", a spus Milei.

"Este poate, cea mai mare realizare obţinută de Mercosur de la crearea sa şi rezultatul unei asocieri strategice pe care Argentina a contribuit să o impulsioneze cu determinare în timpul deţinerii preşedinţiei rotative de anul trecut", a adăugat el.

Milei a atenţionat, de asemenea, că parlamentele ţărilor din Mercosur, care după semnare vor trebui să confirme punerea în aplicare a pactului, vor trebui acum să se asigure că nu vor fi impuse condiţii diferite de cele stabilite sâmbătă.

Asta, a precizat el, va ajuta la păstrarea "spiritului a ceea ce s-a negociat" în ultimii 26 de ani între cele două blocuri de ţări, conform Agerpres.

Preşedintele Paraguay, Santiago Pena, a afirmat sâmbătă că semnarea acordului între Mercosur şi Uniunea Europeană demonstrează că dialogul, fraternitatea şi integrarea sunt "calea" şi că acesta este un pas care va lăsa în urmă "tenebrele unilateralismului", relatează agenţia EFE.

"Bine aţi venit, aşadar, în acest leagăn al integrării pentru a fi martorii unui fapt, fără îndoială, istoric: semnarea unui acord care demonstrează că drumul dialogului, cooperarea şi fraternitatea reprezintă singura cale", a spus Pena, a cărui ţară deţine preşedinţia rotativă a Mercosur, din care mai fac parte Argentina, Brazilia şi Uruguay.

Şeful de stat a afirmat că după 25 de ani de negocieri, ambele blocuri de ţări au reuşit "să depăşească enormele dificultăţi".

Au reuşi, a adăugat el, "să fie pragmatici, flexibili şi să depăşească diferenţele conjuncturale şi interesele meschine", până când au obţinut un acord echilibrat.

Totodată, Pena a subliniat că într-un scenariu global marcat de tensiuni, semnarea acordului "trimite un semnal clar în favoarea comerţului internaţional ca şi factor de cooperare şi de creştere".

"Prin limbajul comun al dialogului am ajuns la o înţelegere care a lăsat în urmă negura primară a unilateralismului şi a neîncrederii", a punctat acesta.