Protest amplu împotriva Mercosur, la Strasbourg. Peste 200 de fermieri români vor participa/Live Text

Update 10:15

"Peste 200 de fermieri din România, membri ai LAPAR și ai Alianței pentru Agricultură și Cooperare, sunt astăzi prezenți la protestul de la Strasbourg, alături de organizațiile europene reunite sub umbrela Copa-Cogeca.

Cerem politici agricole și comerciale aplicabile în practică, nu decizii luate pe hârtie, fără instrumente reale de control.

Solicitările fermierilor români:

excluderea agriculturii din mecanismul CBAM;

menținerea PAC post-2027 cu doi piloni, buget actualizat cu inflația și respingerea Fondului Unic;

simplificarea reală a PAC;

redeschiderea negocierilor UE–MERCOSUR pe agricultură, deoarece clauzele de salvgardare nu funcționează în lipsa datelor și a controlului în timp real.

Cerem măsuri concrete pentru protejarea fermierilor:

licențiere prealabilă la import pentru produsele din state terțe;

interzicerea revânzării materiei prime din afara UE ca „origine UE”;

etichetare clară a originii reale a produselor;

aplicarea Directivei privind practicile comerciale neloiale și produselor din state terțe;

crearea unei structuri reale de control pentru importurile agricole", a scris Liga Asociatiilor Producatorilor Agricoli din Romania, pe Facebook.

Fermierii români vor participa, marți, la Strasbourg, la protestele îndreptate împotriva Acordului Mercosur

'Mai bine de 200 de fermieri din România, membri Pro Agro și ai Alianței pentru Agricultură și Cooperare, fac deplasare la Strasbourg pentru a-și manifesta indignarea față de ceea ce cuprinde acordul Mercosur pe agricultură. Alături de fermieri din toate statele UE, vom fi mai mult de 10.000 de fermieri în Piața Parlamentului de la Strasbourg', a declarat pentru AGERPRES președintele Pro Agro, Ionel Arion.

O mare adunare a fermierilor este planificată în fața sediului Parlamentului European de la Strasbourg pe 20 ianuarie, începând cu ora 10:30, iar fermierii români vor fi în Piața Parlamentului până la ora 16:00.

Președintele Pro Agro a mai transmis că la începutul săptămânii viitoare este posibil să fie organizate proteste ale fermierilor și în Piața Victoriei din București.

În urma semnării Acordului de parteneriat și a Acordului comercial interimar, sâmbătă, în Paraguay, plenul PE se va pronunța miercuri, în privința a două propuneri ale eurodeputaților care solicită Curții de Justiție a UE evaluări ale temeiurilor lor juridice. În cazul în care o propunere este aprobată, aceasta va declanșa revizuiri juridice de către CJUE înainte ca eurodeputații și statele membre să poată proceda la ratificarea acordurilor, potrivit unui comunicat al PE.

Votul privind sesizarea CJUE este separat de cel pe care Parlamentul European trebuie să-l dea pentru ratificarea acordului, vot care nu a fost încă programat, dar este așteptat să se desfășoare în februarie, martie sau aprilie. În pofida numeroșilor contestatari, în legislativul european pare să existe o majoritate favorabilă acordului, conform AFP.

Președinta Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, a semnat la 17 ianuarie, la Paraguay, cele două acorduri dintre UE și blocul sud-american Mercosur, alcătuit din Brazilia, Argentina, Uruguay, Paraguay și Bolivia.

Cele două componente ale Acordului au fost votate la 9 ianuarie, în Coreper, cu majoritate calificată. Franța, Austria, Irlanda și Ungaria au votat împotrivă, iar Belgia s-a abținut, conform sursei citate.

Acordul a fost negociat încă din 1999 între Uniunea Europeană și țările fondatoare Mercosur. Majoritatea statelor europene l-au susținut recent, în pofida opoziției mai multor țări, inclusiv a Franței.

Comisia Europeană, care a încheiat negocierile în urmă cu un an, precum și țări precum Germania și Spania susțin că acordul reprezintă o parte vitală a eforturilor UE de a deschide noi piețe pentru a compensa pierderile de afaceri cauzate de tarifele impuse de SUA și pentru a reduce dependența de China prin asigurarea accesului la minerale critice.

Oponenții, conduși de Franța, cel mai mare producător agricol din Uniunea Europeană, afirmă că acordul va duce la creșterea importurilor de produse alimentare ieftine, subminând fermierii locali, care au lansat proteste în întreaga UE, blocând autostrăzi în Franța și Belgia și mărșăluind pe 9 ianuarie în Polonia.

Fermierii români, la rândul lor, au solicitat anterior președintelui Nicușor Dan să analizeze mai profund Acordul Mercosur și efectele acestuia asupra agriculturii din România, atrăgând atenția că, în contextul actual al acordului, fermele mici și mijlocii vor fi în reală dificultate și fondurile europene și naționale vor fi pierdute.

Știrea inițială

Mii de fermieri europeni sunt așteptați marți la Strasbourg pentru a-și exprima nemulțumirea față de acordul comercial cu blocul Mercosur și pentru a pune presiune pe eurodeputați, în ajunul unui vot privind o contestație în justiție, informează AFP.

La trei zile după semnarea acordului comercial dintre UE și țările latino-americane Mercosur, în Paraguay, fermierii sunt hotărâți să 'nu cedeze', a declarat Herve Lapie, secretar general la principalul sindicat al fermierilor din Franța (FNSEA). Potrivit acestuia, între 600 și 700 de tractoare sunt așteptate să sosească la Strasbourg în cursul dimineții, ceea ce ar urma să provoace perturbări de trafic. O prezență polițienească importantă va fi desfășurată pentru a proteja Parlamentul European, aflat în sesiune plenară.

În total, sunt așteptați aproximativ 4.000 de fermieri din întreaga Uniune Europeană, inclusiv Italia, Belgia și Germania, majoritatea fiind francezi, în contextul în care protestul a fost inițiat de FNSEA, cel mai mare sindicat al fermierilor din Franța.

Deputații europeni nu vor vota asupra întregului acord Mercosur decât în lunile următoare, dar ar urma să voteze miercuri asupra unei posibile sesizări la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE). În cazul unui vot pozitiv, CJUE va examina compatibilitatea acordului cu tratatele. Dacă avizul curții este negativ, acordul poate intra în vigoare doar dacă este modificat.

'Chiar dacă unele țări susțin Mercosur, în cadrul acestor țări există deputați europeni care au îndoieli serioase, iar problema se poate reduce la doar câteva voturi, așa că trebuie să continuăm să exercităm presiuni', a subliniat Herve Lapie.

Fermierii intenționează să se întâlnească cu numeroși parlamentari și să rămână la Strasbourg până miercuri.

Negociat din 1999, acordul cu blocul Mercosur a fost susținut de majoritatea statelor membre UE. Franța s-a opus.

Acest acord creează una dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume între Uniunea Europeană, Brazilia, Argentina, Paraguay și Uruguay, reprezentând peste 700 de milioane de consumatori. Grație acestui acord, UE ar putea să exporte mai multe mașini, utilaje, vinuri și băuturi spirtoase în America Latină, facilitând în același timp intrarea în Europa a cărnii de vită, zahărului, orezului, mierii și soia din America de Sud.

Criticii susțin că acest lucru va perturba agricultura europeană cu produse importate mai ieftine, care ar putea să nu îndeplinească standardele UE din cauza controalelor insuficiente.

'Ne temem pentru noi înșine, pentru veniturile noastre, dar și pentru concetățenii noștri care vor vedea sosind produse alimentare pe care nu avem voie să le producem aici', spune Herve Lapie, deplângând un 'troc'.

'Să ne impunem nouă, fermierilor francezi și europeni, atât de multe standarde și reglementări care ne subminează competitivitatea și apoi să importăm produse alimentare care nici măcar nu respectă ceea ce ni se cere... Este cu adevărat cel mai rău lucru', critică Herve Lapie.

'Acum depinde de parlamentarii (europeni) să decidă dacă să sesizeze Curtea de Justiție a UE. Înțeleg acest lucru și sper că acest demers va avea succes', a declarat marți dimineața, pentru postul de televiziune TF1, ministrul francez al Agriculturii, Annie Genevard.

Dincolo de acordul Mercosur, protestatarii, susținuți de Copa-Cogeca, principala organizație agricolă europeană, sunt îngrijorați și de viitorul și finanțarea Politicii Agricole Comune (PAC) și cer măsuri de simplificare.

A doua zi după votul privind sesizarea CJUE, eurodeputații vor fi solicitați să voteze joi, la prânz, o moțiune de cenzură împotriva președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Această moțiune, inițiată de grupul de extremă dreapta Patrioți pentru Europa, care denunță acordul cu Mercosur, are puține șanse de succes, adoptarea sa necesitând o majoritate de două treimi din voturile exprimate, reprezentând majoritatea deputaților care alcătuiesc Parlamentul.