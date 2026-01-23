€ 5.0943
Traversare dramatică a mării, pe furtună: Două fetițe gemene, de 1 an, au fost pierdute în mare
Data actualizării: 20:38 23 Ian 2026 | Data publicării: 20:38 23 Ian 2026

Traversare dramatică a mării, pe furtună: Două fetițe gemene, de 1 an, au fost pierdute în mare
Autor: Roxana Neagu

furtuna pe mare foto ilustrativ pexels/ furtună pe mare

Au traversat Marea Mediterană pe furtună, iar finalul a fost de-a dreptul dramatic.

Două fetiţe gemene în vârstă de 1 an au fost pierdute în mare în timp ce o ambarcaţiune cu migranţi traversa, în plină furtună, Mediterana, între Tunisia şi insula italiană Lampedusa. Anunțul dramatic a fost făcut de către asociaţia Save the Children, potrivit AFP.

Şaizeci şi una de persoane, printre care şi mama celor două fetiţe, au fost salvate şi plasate în siguranţă joi pe insula Lampedusa, însă un bărbat a decedat după ce a debarcat.

Printre supraviețuitori se numără 22 de minori neînsoțiți

Supravieţuitorii, printre care se numără 22 de minori neînsoţiţi şi doi copii, ”s-au confruntat cu condiţii extrem de dificile, agravate de trecerea” furtunii Harry, care a măturat foarte violent coastele bazinului mediteranean.

Migranţii au relatat că au plecat din Tunisia, au înfruntat o mare dezlănţuită ”timp de cel puţin trei zile şi au ajuns într-o stare de mare suferinţă fizică şi psihică”, a adăugat Save the Children.

Mediterana centrală este ruta de migraţie cea mai periculoasă din lume, potrivit Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţii (OIM). 

