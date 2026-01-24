€ 5.0943
Stiri

Incendiu cu degajări intense de fum în Capitală. Mai mulți locatari au fost evacuați
Data actualizării: 15:26 24 Ian 2026 | Data publicării: 14:52 24 Ian 2026

Incendiu cu degajări intense de fum în Capitală. Mai mulți locatari au fost evacuați
Autor: Elena Aurel

pompieri_30123200 Pompierii încearcă să stingă un incendiu în București. Foto: Inquam Photos/ George Călin

Pompierii încearcă să stingă un incendiu în București.

Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu în Bucureşti, pe o suprafaţă estimată de 700 de metri pătraţi, potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dealul Spirii Bucureşti-Ilfov (ISUBIF).

În prezent se acţionează pe patru laturi. Construcţiile sunt lipite şi astfel a fost favorizată extinderea rapidă a incendiului, în special la anexele locuinţelor, unde sunt depozitate bunuri materiale.

"Intervenim pentru stingerea unui incendiu care se manifesta la case şi anexe gospodăreşti în strada Garoafei, cu suprafaţă estimata de 700 mp. Au fost luate măsuri pentru evacuarea locatarilor, iar în acest moment a fost preluată de către echipajele SMURD o persoana care necesita acordarea primului ajutor. Arderea se manifestă cu degajare intensă de fum", a precizat sursa citată.

Au fost alertate nouă autospeciale de stingere - SMURD, descarcerare, Detaşamentul Special de Salvatori. Autospecialele sunt amplasate pe trei străzi şi acţionează pentru localizarea incendiului. Se observă degajare de fum la nivelul acoperişurilor, unde este îndepărtată învelitoarea din tablă.

Până în acest moment au fost preluate două persoane, fără arsuri sau expunere la fum, care sunt preluate de echipajele SMURD (un bărbat imobilizat la pat evacuat, respectiv o femeie cu stare de lipotimie). 

Femeie reținută după ce și-a bătut soțul cu făcălețul într-o criză de gelozie

incendiu
pompieri
smurd
bucuresti
