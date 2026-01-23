€ 5.0936
|
$ 4.3572
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0936
|
$ 4.3572
 
DCNews Stiri Activista Angi Șerban a căzut pe gheață. A dat cu capul
Data publicării: 08:44 23 Ian 2026

Activista Angi Șerban a căzut pe gheață. A dat cu capul
Autor: Ioana Dinu

angi serban _INQUAM_Photos_George_Calin Angi Șerban / sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Activista Angi Șerban a căzut pe gheață.

Protestatara Angi Șerban a alunecat și s-a lovit la cap, conform declarațiilor sale. Un puști a ajutat-o să se ridice. Acum, spune că se simte bine, are „ditamai cucuiul” doar. 

A fost polei în București

„Am alunecat mai devreme pe poleiul vieții și am dat cu capul de nu m-am putut ridica imediat. Am maxim jumătate de oră de atunci. Mi-a luat respirația și-mi țiuiau urechile. A venit un puști să mă ridice de jos, nici nu auzeam bine ce zice.


Băi, eu n-am mai căzut așa de când eram copil. Nici n-am simțit când am alunecat, în aer m-am prins. Am apucat, instinctiv, să mă las pe buca dreaptă, de-aia am și dat cu capul mai sus în dreapta, dacă picam pe spate cred că rămâneam inconștientă.


A fost fix în scobitura vieții pentru scurgerea apei de pe trotuar, care e atât de dubios făcută, și de psihedelică din cauza dalelor, că nici nu te prinzi când te duci la vale pe uscat, da' pe copcă?!


E unul dintre prietenii mei la mine, l-am pus p'ăla să mă caute să vedem dacă mi-am spart capul. Nu l-am spart, dar am ditamai cucuiul și mă doare de-mi joacă creierii-n cap.


Chiar ziceam că mi-e frică să n-alunec pe poleiul ăsta că la tonajul meu mi-e teamă să nu-mi rup ceva. Aveți grijă la trotuare, mai ales! Că e rău! Am luat un nurofen, dar cred că o să mă doară un pic tare și mâine. Asta dacă nu vomit și ajung la spital”, a scris Angi Șerban pe Facebook.

Angi Șerban a devenit cunoscută în perioada protestelor din Piața Victoriei, împotriva PSD-ului condus la acea vreme de Liviu Dragnea. A participat de atunci la numeroase alte proteste, și în 2021, împotriva PNL, atunci când cerea demisia lui Florin Cîțu din funcția de premier.

VEZI ȘI: Apariție surpriză la Davos. Pe cine a luat Oana Țoiu în delegația României / foto în articol 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

angi serban
polei
gheata
bucuresti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Alina Măgureanu și Mon Bébé - Brandul românesc care îmbracă de un deceniu generații de copii
Publicat acum 10 minute
BANCUL ZILEI: Bulă, mustrat de mamă
Publicat acum 19 minute
Un nou cuplu de putere pro-Trump din UE l-a scos din joc pe Emmanuel Macron: E „chimie bună“ între cei doi / foto în articol
Publicat acum 23 minute
De la caietul „plin de roșu” la gândirea critică: ce poate învăța școala românească de la cea americană
Publicat acum 49 minute
Test pentru studenți privind orientarea în carieră
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Ian 2026
Donald Trump, răsturnare de situație, după întâlnirea cu Mark Rutte: anunț pentru Europa. Acord cu privire la Groenlanda
Publicat pe 21 Ian 2026
China face un pas în spate în problema Groenlandei. Semnal către Uniunea Europeană
Publicat acum 22 ore si 30 minute
Apariție surpriză la Davos. Pe cine a luat Oana Țoiu în delegația României / foto în articol
Publicat pe 21 Ian 2026
Sondaj INSCOP: Cu ce partid ar vota, azi, românii, dacă ar avea loc alegeri parlamentare
Publicat pe 21 Ian 2026
Veste bună pentru pensionari. Una dintre condițiile PSD pentru a nu ieși de la guvernare, dezvăluită de Grindeanu
 
replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale
 
x close