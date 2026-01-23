Activista Angi Șerban a căzut pe gheață. A dat cu capul

Protestatara Angi Șerban a alunecat și s-a lovit la cap, conform declarațiilor sale. Un puști a ajutat-o să se ridice. Acum, spune că se simte bine, are „ditamai cucuiul” doar.

A fost polei în București

„Am alunecat mai devreme pe poleiul vieții și am dat cu capul de nu m-am putut ridica imediat. Am maxim jumătate de oră de atunci. Mi-a luat respirația și-mi țiuiau urechile. A venit un puști să mă ridice de jos, nici nu auzeam bine ce zice.



Băi, eu n-am mai căzut așa de când eram copil. Nici n-am simțit când am alunecat, în aer m-am prins. Am apucat, instinctiv, să mă las pe buca dreaptă, de-aia am și dat cu capul mai sus în dreapta, dacă picam pe spate cred că rămâneam inconștientă.



A fost fix în scobitura vieții pentru scurgerea apei de pe trotuar, care e atât de dubios făcută, și de psihedelică din cauza dalelor, că nici nu te prinzi când te duci la vale pe uscat, da' pe copcă?!



E unul dintre prietenii mei la mine, l-am pus p'ăla să mă caute să vedem dacă mi-am spart capul. Nu l-am spart, dar am ditamai cucuiul și mă doare de-mi joacă creierii-n cap.



Chiar ziceam că mi-e frică să n-alunec pe poleiul ăsta că la tonajul meu mi-e teamă să nu-mi rup ceva. Aveți grijă la trotuare, mai ales! Că e rău! Am luat un nurofen, dar cred că o să mă doară un pic tare și mâine. Asta dacă nu vomit și ajung la spital”, a scris Angi Șerban pe Facebook.

Angi Șerban a devenit cunoscută în perioada protestelor din Piața Victoriei, împotriva PSD-ului condus la acea vreme de Liviu Dragnea. A participat de atunci la numeroase alte proteste, și în 2021, împotriva PNL, atunci când cerea demisia lui Florin Cîțu din funcția de premier.

