Nicușor Dan, reacție după ce Ucraina nu a inclus România pe lista țărilor pentru care acceptă dubla cetățenie

Sâmbătă, 24 Ianuarie 2026, la Iași, Nicușor Dan, președintele României, a fost întrebat de jurnaliști ce părere are de decizia Ucrainei care nu a inclus România pe lista țărilor a căror cetățenie o pot lua ucrainenii.

„România a fost exclusă de Ucraina de pe lista statelor acceptate pentru dublă cetățenie. Cum comentați?“, a fost întrebat președintele României.

„Ucraina a constatat că în urma războiului început acum patru ani are cetățeni în multe state europene sau din lume și pentru că se nasc copii, oamenii au nevoie de acte să se angajeze etc., pentru acei cetățeni ucraineni care sunt în acele cinci țări și au nevoie de dublă cetățenie, au dat această posibilitate spunând că opțiunea este deschisă în continuare pentru alte state, printr-o hotărâre a Guvernului Ucrainei.

Nu a fost o intenție de a exclude România, nu a fost o intenție de a se raporta la minoritățile din Ucraina, ci o intenție de a rezolva problema cetățenilor ucraineni care în urma războiului au fost nevoiți să emigreze“, a precizat președintele.

Nicușor Dan a vorbit și de „problema liceelor în limba română din Ucraina“, despre care a spus că „e o chestiune foarte serioasă și va intra în aplicare în 2027, iar până atunci trebuie să rezolvăm“.

„Asta e o chestiune care ne privește și pe care nu o să o băgăm sub preș“, a spus Nicușor Dan.

