Nicușor Dan, despre numirile la SRI și SIE: Ce a apărut în presă nu are legătură cu realitatea sau cu creierul meu

Nicușor Dan a fost întrebat dacă ar fi dispus să cedeze șefia SRI către PSD.

Președintele a zis: „Tot ce vă spun este că toate numele apărute în presă nu au vreo legătură cu realitatea sau cu creierul meu”.

Întrebat dacă vor fi nume din zona politică, Nicușor Dan a zis că este posibil.

