Român condamnat în Franța la 4 ani de închisoare cu executare pentru atacuri cibernetice. Prejudiciu de aproape un milion de euro

Un român, arestat și predat Franței în cadrul unei anchete referitoare la atacurile informatice cu ransomware-ul Umbrella care au vizat companii europene, a fost condamnat la Paris la 4 ani de închisoare, dintre care unul cu suspendare, transmite vineri AFP.

Tribunalul parizian l-a menținut în detenție pe Alexandru M., în vârstă de 44 de ani, care fusese predat Franței în iunie 2024.

Totodată, l-a condamnat pe român la interdicție de a purta și deține armă timp de 3 ani și a ordonat confiscarea bunurilor și sumelor de bani confiscate.

În schimb, un alt inculpat, Toma D., a fost achitat.

Investigațiile au fost declanșate în urma mai multor plângeri legate de atacuri informatice cu ransomware-ul denumit succesiv UMBRELLA, DISKSTATION sau QUICK, care împiedica victimele, printre numeroase firme și comunități locale, să aibă acces la datele lor.

La momentul declanșării investigațiilor, poliția judiciară a estimat prejudiciul la 'aproape un milion de euro'.

Ancheta a relevat că atacuri similare avuseseră loc în mai multe țări europene - Germania, Spania, Italia, Suedia - între octombrie 2020 și iunie 2024.

În martie 2024 a fost deschisă o procedură judiciară pentru infracțiunile de atingeri aduse sistemelor de tratare automatizată de date, extorcare în grup organizat și asociere în scop infracțional.

Suedia, Spania și Germania au încredințat anchetele lor Franței, conform Agerpres.

În iunie 20204, au fost arestate cinci persoane în România, printre care Alexandru M., precizează AFP.

