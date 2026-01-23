€ 5.0943
|
$ 4.3411
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0943
|
$ 4.3411
 
DCNews Stiri Român condamnat în Franța la 4 ani de închisoare cu executare pentru atacuri cibernetice. Prejudiciu de aproape un milion de euro
Data publicării: 20:34 23 Ian 2026

Român condamnat în Franța la 4 ani de închisoare cu executare pentru atacuri cibernetice. Prejudiciu de aproape un milion de euro
Autor: Tiberiu Vasile

Român condamnat în Franța la 4 ani de închisoare cu executare pentru atacuri cibernetice. Prejudiciu de aproape un milion de euro Hacker. Sursa Foto rol ilustrativ: FreePik

Un român a fost condamnat în Franța la 4 ani de închisoare cu executare pentru atacuri cibernetice care au provocat un prejudiciu de aproape un milion de euro.

Un român, arestat și predat Franței în cadrul unei anchete referitoare la atacurile informatice cu ransomware-ul Umbrella care au vizat companii europene, a fost condamnat la Paris la 4 ani de închisoare, dintre care unul cu suspendare, transmite vineri AFP.

Tribunalul parizian l-a menținut în detenție pe Alexandru M., în vârstă de 44 de ani, care fusese predat Franței în iunie 2024.

Totodată, l-a condamnat pe român la interdicție de a purta și deține armă timp de 3 ani și a ordonat confiscarea bunurilor și sumelor de bani confiscate.

În schimb, un alt inculpat, Toma D., a fost achitat.

Investigațiile au fost declanșate în urma mai multor plângeri legate de atacuri informatice cu ransomware-ul denumit succesiv UMBRELLA, DISKSTATION sau QUICK, care împiedica victimele, printre numeroase firme și comunități locale, să aibă acces la datele lor.

Poliția a estimat prejudiciul la "aproape un milion de euro"

La momentul declanșării investigațiilor, poliția judiciară a estimat prejudiciul la 'aproape un milion de euro'.

Ancheta a relevat că atacuri similare avuseseră loc în mai multe țări europene - Germania, Spania, Italia, Suedia - între octombrie 2020 și iunie 2024.

În martie 2024 a fost deschisă o procedură judiciară pentru infracțiunile de atingeri aduse sistemelor de tratare automatizată de date, extorcare în grup organizat și asociere în scop infracțional.

Suedia, Spania și Germania au încredințat anchetele lor Franței, conform Agerpres.

În iunie 20204, au fost arestate cinci persoane în România, printre care Alexandru M., precizează AFP.

CITEȘTE ȘI: Mai mulți români, implicați într-o rețea internațională de asasini la comandă. Ce s-a găsit la percheziții

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

roman
franta
condamnare
atacuri cibernetice
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
MAI trage un semnal de alarmă privind un video fals, devenit viral, cu un așa-zis incident între un preot și un jandarm
Publicat acum 25 minute
Crima din Cenei, Timiș: Ce spune martorul-cheie din dosarul uciderii lui Mario
Publicat acum 44 minute
Avionul prezidențial. Lista celor 24 de dotări, făcută de pilotul Cezar Osiceanu. Paralelă cu Trump
Publicat acum 50 minute
Adolescent găsit inconștient în toaleta Liceului Goethe din București după ce ar fi consumat droguri
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Anchetă în Franța, după moartea a doi bebeluși: Posibilă legătură cu lapte praf rechemat de la vânzare
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Ian 2026
Donald Trump, răsturnare de situație, după întâlnirea cu Mark Rutte: anunț pentru Europa. Acord cu privire la Groenlanda
Publicat pe 21 Ian 2026
China face un pas în spate în problema Groenlandei. Semnal către Uniunea Europeană
Publicat acum 14 ore si 38 minute
Mircea Badea a aflat că este bolnav. Ce afecțiune are
Publicat pe 22 Ian 2026
Apariție surpriză la Davos. Pe cine a luat Oana Țoiu în delegația României / foto în articol
Publicat pe 22 Ian 2026
Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu
 
replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale
 
x close