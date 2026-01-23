Avertismentul NHS pentru persoanele care iau vitamina D cu privire la consecințele sale îngrijorătoare

Vitamina D este produsă în mod natural de soare și este necesară pentru menținerea sănătății oaselor, dinților și mușchilor. Lipsa vitaminei D poate duce la deformări ale oaselor la copii și dureri osoase la adulți, o afecțiune cunoscută sub numele de osteomalacie.

Însă, deoarece în toamnă și iarnă soarele strălucește foarte puțin, recomandarea guvernului este ca toată lumea să ia în considerare administrarea zilnică a unui supliment de vitamina D în aceste luni.

De ce sunt recomandate suplimentele în sezonul rece

Un studiu publicat anul trecut a constatat că aproximativ 50% dintre britanici aveau un nivel scăzut de vitamina D, iar una din șase persoane raporta că lua suplimente.

Copiii cu vârste cuprinse între unu și patru ani sunt expuși riscului de a nu primi suficientă vitamina D și au nevoie de 10 micrograme (mcg) pe zi, potrivit serviciului de sănătate.

Această doză este recomandată și pentru toată lumea, inclusiv pentru femeile însărcinate și cele care alăptează.

„Între sfârșitul lunii martie sau începutul lunii aprilie și sfârșitul lunii septembrie, majoritatea oamenilor pot produce toată vitamina D de care au nevoie prin expunerea pielii la soare și printr-o dietă echilibrată. Puteți alege să nu luați suplimente de vitamina D în aceste luni”, a declarat NHS.

Cu toate acestea, ei au avertizat, de asemenea, să nu se depășească o doză de peste 100 micrograme, deoarece ar putea fi dăunătoare, adăugând: „Acest lucru se aplică adulților, inclusiv femeilor însărcinate și care alăptează, persoanelor în vârstă și copiilor cu vârste cuprinse între 11 și 17 ani.”

Alimentația, o sursă importantă de vitamina D

În ceea ce privește alte modalități de a vă asigura că obțineți suficientă vitamina D în viața de zi cu zi, dieta ar putea fi un bun punct de plecare.

Jana Abelovska, fostă farmacistă șefă la Click Pharmacy, a explicat pentru Surrey Live: „Cel mai bun mod de a obține vitamina D este prin alimentație, completată cu suplimente sub formă de tablete, capsule, jeleuri sau spray-uri care se administrează direct în gură. Vitamina D este liposolubilă, ceea ce înseamnă că este absorbită în organism împreună cu grăsimile. Așadar, consumarea suplimentelor de vitamina D împreună cu alimente care conțin grăsimi sănătoase, precum nuci sau iaurt, va ajuta organismul să o absoarbă mult mai bine.

Doza zilnică recomandată de vitamina D pentru adulții cu vârsta cuprinsă între 19 și 70 de ani este de 15 mcg, adică 600 UI sau unități internaționale, o unitate utilizată pentru măsurarea vitaminelor. Este foarte obișnuit să se ia suplimente de vitamina D, mai ales că mulți dintre noi nu obțin suficientă vitamina D doar din lumina soarelui sau din alimentație”.

Riscurile consumului excesiv de vitamina D

Cu toate acestea, expertul în sănătate a avertizat că un consum excesiv de vitamina D poate duce la „acumularea acesteia în organism”.

Ea a spus: „Nu consumați prea multă vitamina D. Deoarece este o vitamină liposolubilă, se poate acumula în organism mai ușor decât alte vitamine. Consumul excesiv de vitamina D pe termen lung poate duce la hipercalcemie, un exces de calciu în organism, care poate cauza probleme cu inima, rinichii și oasele”.

NHS afirmă, de asemenea, că anumite afecțiuni medicale pot face dificilă administrarea în siguranță a unei cantități mari, așa că, dacă aveți dubii, vă recomandă să consultați un medic.