Data publicării: 21:32 01 Oct 2025

Vitamina banală care elimină un cancer agresiv. Mulți nu o avem în corp
Autor: Giorgi Ichim

vitamina melanom cancer Vitamina cancer - Foto: Freepik @newafrica
 

O vitamină banală și ieftină ar putea proteja împotriva unuia dintre cele mai agresive tipuri de cancer. Ce au descoperit cercetătorii e surprinzător.

Melanomul este una dintre cele mai periculoase forme de cancer, cu o evoluție rapidă și un risc mare de metastaze. De ani de zile, expunerea excesivă la soare este considerată principala cauză, însă cercetări recente arată că și alimentația și nivelul unor nutrienți din organism pot avea un rol decisiv.

Un studiu amplu realizat în Finlanda a analizat sute de pacienți cu risc crescut de cancer de piele. Rezultatele au fost surprinzătoare: persoanele care foloseau constant suplimente cu o anumită vitamină banală aveau un risc mult mai scăzut de melanom.

Participanții au fost împărțiți în trei categorii:

  • cei care nu foloseau deloc suplimente
  • cei care le luau ocazional
  • cei care le luau zilnic

Diferențele dintre aceste grupuri au fost atât de mari încât chiar și medicii dermatologi au considerat că riscul de melanom era semnificativ redus la consumatorii constanți ai vitaminei respective.

Această vitamină are un rol esențial în numeroase funcții ale organismului, inclusiv în menținerea sănătății pielii și a sistemului imunitar. În plus, ea poate fi obținută atât din alimentație, cât și prin expunerea la soare sau suplimentare.

Deși rezultatele sunt promițătoare, medicii avertizează că nu trebuie privită ca un "tratament minune". Relația dintre vitamina respectivă și cancerul de piele este complexă, iar studiile au arătat rezultate diferite, în funcție de vârstă, stil de viață și chiar de regiunea geografică în care locuiește pacientul.

În mod interesant, cercetătorii subliniază că suplimentarea ar putea fi o alternativă sănătoasă la expunerea excesivă la soare. Lumina solară ajută la producerea acestei vitamine, dar în același timp crește riscul de cancer de piele, o dilemă pe care suplimentele ar putea să o rezolve, cel puțin parțial.

Ce vitamină simplă ar putea reduce riscul de melanom și ce recomandă specialiștii, vezi într-un articol complet pe DC Medical, semnat Giorgi Ichim, redactor-șef DC Medical.

